57歲林雪體重逾300磅肚腩超大　粉絲擔心健康狀況：看他氣喘吁吁

現年57歲的林雪一向體型都極具份量，據知他的體重已經超過300磅，被稱為「肥雪」的他形象深入民心，日前有網民Post出偶遇林雪的照片，相中身穿白色T恤、着上拖鞋的他坐在舞台邊，但個肚似乎比起之前更加脹，令不少粉絲相當驚訝，更擔心他的健康狀況：「他的肚子怎麼這麼大了？感覺不是很健康」，而這位網民就回覆道：「現場看到他氣喘吁吁，能坐着就不站」。



+ 6

林雪曾在電影版《真·三國無双》中飾演董卓，當時他要在炎炎夏日着上重30磅的盔甲及武器，未開機已經成頭汗，他曾在接受《香港01》訪問時直言整個拍攝過程相當辛苦：「你話拍古裝辛唔辛苦？講唔辛苦呃人啫，辛苦到X街添呀。」除了打鬥戲辛苦之外，原來宮廷戲都不相上下，戲中有一幕林雪被幾位艷女大包圍，但他就大呻無福消受：「戲服非常厚，一出汗，大家就有味道，導演安排一張床給我，張床熱到呢，還有蚊帳，入面有五條女，加一條仔，你試想像一下幾熱呀！我覺得係一種折磨，啲體味搞唔掂，你唔好見我咁肥咁論盡，我人就唔挑剔，但味覺幾挑剔。」

林雪大呻無福消受。（劇照）