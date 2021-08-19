吳婉芳大仔胡智略留長髮激似韓星　名校畢業熱愛音樂宣布進軍樂壇

現年53歲的吳婉芳在1986年參選港姐奪得亞軍後入行，曾出過幾張專輯，但她自從與富豪老公胡家驊結婚後就淡出幕前，專心相夫教子。雖然吳婉芳甚少出席公開活動，但每次現身都會成為焦點，全因她多年來無論樣貌還是身材都Keep得好好，氣質出眾。而吳婉芳的三名子女都遺傳了媽媽的優良基因，大仔胡智略（Caspar）留長髮甚有韓星味，近日他更在IG Post出幾張自己彈結他的照片，並以「音樂人/樂隊」的身份介紹自己，似乎是宣布正式進軍樂壇！



吳婉芳育有三名子女，大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene）。（IG@lynuswoo）

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Caspar首先上載了一段彈電結他的短片，並以英文留言道：「我的結他就是我的聲音。」之後他又Post出兩張彈結他的近照，相中留長髮的Caspar身穿寬鬆恤衫及牛仔褲出鏡，打扮有型有款。現年26歲的Caspar畢業於華仁書院和哈羅公學，並以一級榮譽的成績畢業於倫敦大學經濟系，之後繼續修讀碩士學位，現時在香港工作。才貌兼備的Caspar已經名草有主，他現時與霍英東孫女霍詠盈（Caroline）拍拖，雖然這段姊弟戀十分低調，但Caroline亦曾Post出兩人的甜蜜合照，郎才女貌，十分合襯。

Caspar現時與霍英東孫女霍詠盈（Caroline）拍拖。（IG@carolinefwy）

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陳慧琳一家四口與好友聚會氣質依然 12歲蝦餃仔愈來愈似媽咪

Caspar出身豪門，又是名校畢業生，而他的弟弟胡智同（Lynus）同樣出色，Lynus與哥哥一樣畢業於華仁書院和哈羅公學，之後再到牛津大學升學。據知Lynus於英國牛津大學畢業後愛上健身，他曾在當地的健美先生比賽中奪冠，現時更成為專業健身教練，將興趣發展成事業，經常在IG Post爆肌照！