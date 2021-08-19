73歲宮雪花同寇鴻萍敘舊　不改華麗作風貴婦打扮搶盡風頭

現年73歲的宮雪花曾多次參加選美比賽，憑着「標奇立異」的特色及傳奇背景而為人津津樂道，當中她在1995年以47歲高齡參加不設年齡上限的亞洲小姐競選，轟動一時。雖然宮雪花近年已經淡出幕前，但她不時都有在社交平台分享近況，閒時亦會相約好友敘舊，日前寇鴻萍Post出幾張聚會照，亦有見到宮雪花的身影，相中身穿名牌衫的她化上濃妝，戴上款式誇張的耳環，不過最搶鏡的還是她頭上戴滿珠寶，整個造型搶盡風頭！



宮雪花搶盡風頭！（微博@寇鴻萍Isabella）

出身於上海的宮雪花一生充滿傳奇，她曾被爆年輕時因走私黃金而被拘捕，被判勞改兩年，之後她結識了一位法國駐滬領事館的翻譯員，與對方結婚並移民法國，育有兩子，但最後離婚收場。恢復單身後，宮雪花來港定居，更以47歲之齡參加亞洲小姐競選，憑着出眾身材備受關注，更被視為大熱之一，雖然最後五強止步，但就順利進軍演藝圈，參演了多部劇集及電影。2003年宮雪花再以55歲之齡遠赴美國參加世界太太選美比賽，奪得「最佳民族服裝獎」。

宮雪花曾多次參加選美比賽。（影片截圖）

被譽為「第一美婦」的宮雪花近年已鮮少有影視作品推出，但自6歲起習字學畫的她就舉行了多個巡迴畫展，她還曾推出自傳《一夜成名》，當中大爆有人曾出價百萬誘她出全裸寫真。雖然宮雪花已經年逾古稀，但依然不改當年前衛華麗的作風，經常濃妝艷抹，貴氣打扮一如往昔！

宮雪花一向作風大膽。（視覺中國）