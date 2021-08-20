披荊斬棘的哥哥 | 林志炫組分歧大　李雲迪與兩舞蹈家淪為配角？

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》自播出以來口碑收視雙收，繼上次首次公演分組完成後，大家都在積極備戰，相互磨合過程中，每個組不多不少都有些意見分歧，當中問題最大的，要數林志炫組。



這組集結最強vocal林志炫、鋼琴家李雲迪，以及兩位舞蹈家劉迦同李響，可謂強強聯手，四人是所有哥哥公認的「藝術家組合」。然而，在分part的部分，氣氛卻異常壓抑。事緣林志炫依然只想大家在表演中「各司其職」，即自己負責唱歌，李雲迪負責彈琴，而讓兩位舞蹈家純跳舞，但劉迦同李響來到節目，是為了嘗試一些不同的東西，走出自己的舒適圈，因此劉迦客氣地表達出自己的想法：「這一首歌其實對於我們兩個舞者來說，確實聲樂是有困難的地方，但是我們也想有更多的參與感，我們的唱歌也好、樂器也好，我們肯定和哥哥們相差甚遠，但是我們想努力試一試，就是不打擾到哥哥們的前提下，也想有一點點的突破。」

劉迦自知在聲樂方面不佔優勢，在言語上相當客氣，幾乎是在懇求林志炫讓他們參與唱歌。（視頻截圖）

而李響也表示自己推掉了很多舞蹈類的工作來到節目，為的就是能在台上唱歌，他直言：「我從事的是舞蹈行業，我認為我是一個藝術家，那現在邀請我的兩位老師（林志炫、李雲迪）也是藝術家，我是希望我們可以以藝術家之間碰撞的火花，在這個舞台上有新的可能性，也許那個東西我並不擅長，也許我唱得不好聽甚至是跑調，我享受我蛻變與改變的過程。」他續指道：「我跟劉迦都經歷過碰到歌的問題，台上沒有歌手相對能好一點，一旦有歌詞植入的時候，舞蹈就很容易變成伴舞。」

李響的態度較劉迦強硬一些，既然來到節目，就是為了嘗試新東西。（視頻截圖）

儘管兩位舞蹈家已經直白地道明自己心中的想法，但林志炫理解之餘，似乎並不太接受：「我是裏面被安排唱的聲音是最出彩最亮的那一個，這對他們一點好處都沒有，還有可能會自曝其短。」林志炫甚至說自己可以少些鏡頭，讓其他三位展示更多，這時李響斬釘截鐵地說：「我們的鏡頭多與少都不重要，我們在意的是，當鏡頭給到我們的那一刻，我們在幹什麼。」

李響認為自己為唱歌做出了努力，結果如何並不是那麼重要，即使要被淘汰，至少在過程中挑戰了自己。相反，如果自己未能投入，哪怕分數再高，也不會有滿足感。（視頻截圖）

回到宿舍，李響向室友胡海泉說明了林志炫希望自己純跳舞想法，令胡海泉也很驚訝，李響直言：「我一直就很排斥，我不喜歡拿流行音樂跳舞，我不喜歡有歌詞，我覺得一旦有歌詞，我是在詮釋歌詞，那我能不是伴舞嗎！讓我做我心中的伴舞是我一定不會做的，我寧願退賽我也不會跳。」態度相當堅定。

李響態度非常堅決。（視頻截圖）

其實林志炫這種做法，就好比是長輩對著晚輩所謂的「我是為你好」，一心以為自己做的事是為大家好，而忽略了別人自身的想法。而想挑戰自己的也不止這兩位舞蹈家，另一組的MC Jin亦想跳出「Rapper」的框架，發現自己組選的歌中基本沒有自己擅長的Rap歌詞時大感開心，因為可以展示更多的可能，即使他跳舞總是慢半拍，但「披荊斬棘」的意義不就是克服困難嗎？

大家一看到MC Jin，自然就會想到他的Rap，而他也想跳出這個框架，嘗試更多的可能。（視頻截圖）

今年29歲的李響在1996年開始學習舞蹈，畢業於舞蹈專業最權威的中國人民解放軍藝術學院舞蹈系，比賽冠軍無數，是大滿貫青年舞蹈家。2019年，通過綜藝節目《舞蹈風暴》受到廣泛關注，被網友譽為「神仙舞者」。李響擅長古典舞，柔軟度極佳，對力量、肌肉控制力一流，舞蹈作品更被列入北京舞蹈學院教材，在舞蹈界被視為權威。