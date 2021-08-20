披荊斬棘的哥哥 | 陳小春組公演首個出場　五人陷入唱跳困境

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中的「大灣區五人組」陳小春、謝天華、張智霖（Chilam）、梁漢文（Edmond）、林曉峰在節目中大放笑彈，一舉一動都會引起網友熱議。



首次公演出場次序。（視頻截圖）

在上一集選擇歌曲時，陳小春組幾乎用盡所有的火力值（即各隊的籌碼）選擇了《3189》這首歌，原本以為最簡單，結果開始練習的第一日，才被老師告知是最難的，幾人剛剛踏入練習室時心情輕鬆，有講有笑的畫面蕩然無存。聽完整首歌之後，五人都一臉茫然無助，節奏、歌詞的發音等都有一定的難度。除聲樂之外，還有舞蹈部分，林曉峰手腳完全不協調，Chilam也表示自己不太擅長跳舞，盡量不拖大家後腿，連當中舞蹈功底最好的謝天華也感覺有些吃力，加上還要第一個表演，壓力相當大。

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吃飯期間，Edmond笑言看見其他隊似乎都很輕鬆的樣子，這時陳小春嘆道：「係我哋複雜啫，都係冇抱怨，衰極都唔會包尾啩。」Chilam打趣道：「我諗緊頭三位，點解你諗去嗰度啊隊長！」而對於改隊名，五人也相當搞笑，陳小春順口說出「新鮮滾熱辣」，林曉峰提議「一係就叫無內涵。」Chilam馬上回應：「真嘢冇講出黎」，之後陳小春補充道：「（叫）TVB。」令觀眾笑爆肚。

雖然這首歌難度很大，但五人仍然在尋求突破方法，Edmond提議，在前面一分鐘的時候，看下用什麼方法引領觀眾：「可能我真係彈一啲小朋友嘅兒歌，一路彈著一路講嘢。」陳小春則穩定軍心：「一步一步嚟，step by step。」由於含著牙線，Edmond沒有聽清楚「step by step」，幾人便開始吐槽陳小春「口齒不清」，Edmond笑言：「佢有時喺WeChat講嘢我都要聽好多次」，Chilam也附和：「我都係，我都聽唔到」，林曉峰更「插多一刀」：「有一次我索性轉咗文字（WeChat有轉換語音為文字的功能）。」再次令觀眾爆笑。

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對此，不少網友都留言大笑道：「大灣區是我看這個綜藝的動力和快樂源泉」、「用最多的錢，選最難的歌，跳永遠學不會的舞」、「大灣區單獨出個綜藝吧，只是聊天都會很搞笑吧」等，五人非常受網友喜愛。