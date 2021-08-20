中國好聲音︱台灣猛料歌手登場超驚訝　勁飆高音卻只得兩導師轉身

內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》今（20日）播出第四集，亦是最後一集的盲選階段。沒想到在今集中竟然現身一位超大牌的學員參賽，他就是曾奪得台灣金曲獎最佳新人獎的韋禮安，他的到來引來在場導師們驚訝連連，而不少網友亦感到意外，更揚言他的歌聲已經超班，絕對可以擔任導師級別。

李克勤聽得好陶醉。（影片截圖）

出道已經11年的韋禮安是次帶來原創歌曲《忽然》參賽，其聲音溫柔有穿透力，在演繹這首歌的時候其前面部份充滿情感，然而到副歌後面其情緒高漲唱得聲嘶力竭掀起歌曲的高潮，整個唱法的鋪墊有起承轉合，猶如在訴說一段故事般，細膩的聲音完全直擊人心。

而他的唱作實力最終只獲得兩位導師轉身搶人，就是那英同李榮浩。作為一位已經出名的歌手，無預警參賽節目亦惹來導師們的好奇心，而韋禮安則說道：「我都會回答他們說，作為一個創作人，我都會形容我的作品是我的孩子，身為一個父母，如果可以讓自己的孩子有一個很棒的舞台去展示自己的話，絕對不要放棄這個機會。那當然，除此之外《中國好聲音》我覺得就是在尋找好聲音的一個舞台，我覺得我是好聲音，所以我就來了。」

韋禮安帶來原創歌曲《忽然》參賽。（影片截圖）

韋禮安絕對是最大牌的學員。（微博圖片）

最終在李榮浩用友情牌的攻勢下，那英方面就輸蝕一些，他一句：「來吧！朋友。」似乎打動韋禮安，最終將韋禮安收歸旗下做學員。而不少網友對於韋禮安參加節目都覺得不可思議，認為他的實力已經超班，網友留言道：「這麼厲害居然來當歌手」、「他應該坐在導師席」等，大家肯定他的唱作實力。

那英同李榮浩搶人。（影片截圖）

而出道11年的他出過多張專輯都大受歡迎，亦有不少歌已經紅遍大江南北，如《慢慢等》、《有沒有》、《還是會》等，今年還第3度入圍金曲獎角逐最佳華語男歌手寶座，可見其是一位多麼厲害出色的歌手。

韋禮安最終選了李榮浩。（影片截圖）