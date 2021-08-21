關楚耀空姐女友稱擁百萬年薪　自爆去針灸豐胸︰從來不嚮往超大

關楚耀早前曾上載了一段自己在內地大排檔獻唱的影片，被質疑「撈唔掂」，引起不少熱議。未知關楚耀「撈唔撈得掂」，但可以肯定的是與他拍拖五年且比他小11年的空姐兼IG女神Joann Law就「「撈得好掂」，皆因她日前就在IG自爆擁有百萬年薪且有7位數的積蓄。

Joann Law稱自己比男友小11年，是「大叔的愛」。（IG/@jjjoann）

關楚耀女友IG曬日賺過萬 疑做層壓式傳銷遭網民踢爆

雖然Joann Law多年來被爆出不少黑歷史，包括周身冒牌貨、整容和層壓式推銷等疑雲，但關楚耀一向很支持女友，更不時高調送Like！日前，Joann Law就與網民大玩Q&A，期間就講道自己17歲開始做模特兒，21歲做空姐。她更指自己當年以$4000創業，至今已有7位數的積蓄，且終嘗百萬年薪的感覺。對於被指平胸，我就直指自己並不是平胸，更講道：「我從來不嚮往超大波，不過我聽日去針灸豐胸，之後再介紹。」

Joann Law不認平胸。（IG/@jjjoann）

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