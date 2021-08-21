請吃飯的姐姐 | 「港普F4」大爆入行收入少　蔡少芬搏命爭取機會

「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉、洪欣在真人騷《請吃飯的姐姐》中，每集都會邀請兩位小眾職業的網紅一起吃飯，了解箇中意義，不時大放笑彈，亦會分享一些人生經歷，充滿正能量。



最新一集中，Ada問起大家當年加入TVB時的薪金，結果其他三人都已忘記，但她表示自己記得很清楚：「我那時候當選香港小姐的時候，是500塊一個show。」Ada解釋道：「例如一部電視劇有二十集，每一集都要出現過，那就有四十個show，那40 x 500，共兩萬。如果當主角的話，從頭到尾都有（戲份）的話，只有兩萬塊。」Ada拍攝的第一套電視劇是92年的台慶劇《風之刀》，同郭富城、梁小冰、袁潔瑩領銜主演。節目中以Ada在93年擔任女主角的劇集《如來神掌再戰江湖》為例，20集歷時4個月，Ada的收入只有兩萬港元，每個月只有5000蚊，以90年代香港的物價來講，實在不算多，而這也是洪欣參演的首套電視劇。

Ada解釋「收」的意思。（視頻截圖）

聽完Ada講之後，朱茵也記起自己的酬勞差不多也是這個數：「我忘記了我一個收多少錢，但是我半工半讀的那個時候，好像8000塊左右，每個月。」據悉，朱茵在1991年以學生身份擔任TVB兒童節目《閃電傳真機》主持人，1992年畢業後，正式簽約TVB，當時每個月8000蚊，都算是一個正常收入。

朱茵半工半讀時，每個月已有8000薪酬。（視頻截圖）

而陳法蓉坦言真的忘記了第一份人工有多少錢，但有一個大概印象：「那時候我們當選香港小姐，是每個月有一份工資的，然後這個工資很低。過了很多年之後，我遇到一個新的香港小姐，我就問她現在每個月的工資，我沒想到過了這麼多年，她的工資跟我那個年代是一模一樣的，沒有改過。」陳法蓉是1989年香港小姐冠軍，羿年參演首套電視劇《人在邊緣》，擔任三大女主角之一，同時也開始涉足電影，是90年初無綫花旦。洪欣則表示自己比較現實一點，因為要養家，所以是朝著錢去工作的：「我不管有多辛苦、多難，只要那個工資滿意，我就不會考慮到其他的。」

這時Ada也附和道：「以前，我就是有機會就好，錢對我來說，當然很重要，因為我要養家，那時候我就是很想拼，拼命的在找機會，就是我賺錢的機會，所以我就不停地去追去拍，不管多辛苦，要我這樣飛跌下去，下面沒有鋪榻榻米，什麼都沒有，我就這樣子跌下去，褲子都爛掉了，全是血。」她續指道，在娛樂圈做了差不多三十年，很感恩有劇迷喜愛，還算有一點點機會，多些人找自己拍戲：「所以我就很珍惜每一次人家找我的時候，我如果接了，我會全心全意全力地去拍，但我還會告訴自己，我還要繼續努力。我一定要，就是給人看見我不一樣，因為我真的很喜歡演戲。」