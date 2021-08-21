傳《3日2夜》吳紫韻暗撻已婚潘梓鋒兩年　女方事後曾請假為人進取

麥明詩過氣緋聞男友兼《東張西望》主持潘梓鋒早前因涉嫌爭女打架而被捕，隨後又連環爆出他原來已婚並育有一女，又指他與老婆已分居年半，雙方搞緊離婚。讀者未消化完，又再次傳出「新版本」，當中更牽涉出真正的女主角──TVB娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple）。

有傳吳紫韻（Purple）是「潘梓鋒打人事件」的真正女主角，並非初版的「潘梓鋒老婆」。（IG/@ngpurple）

潘梓鋒爭女打交案傳出新版本 被指暗交《三日兩夜》女主持

「新版本」講到已婚兼人父潘梓鋒竟與吳紫韻（Purple）暗交一段日子，事發當日，Purple疑似相約了《愛．回家之開心速遞》演員鄒兆霆到家中吃飯，聞風而至的潘梓鋒以為女方有外遇，隨即上門，醋意大發下更出手打人，後來潘梓鋒即向對方道歉，但鄒兆霆選擇報警求助。值得一提的是潘梓鋒在早前舉辦的《明星運動會》中，憑快狠準的出拳，成功打入拳擊男子78公斤級決賽。對於以上傳聞，雖然Purple回覆《香港01》澄清與潘梓鋒只是同事關係，但據知Purple在事件發生後亦向公司請假一星期，更有傳二人已秘密拍拖兩年，疑似介入潘梓鋒的婚姻。

潘梓鋒的工作全面叫停！（IG/@bryanpun）

據知情人士透露，被打的正是《愛．回家之開心速遞》飾演「賈明昇」的鄒兆霆。（IG/chow.st）

潘梓鋒曾與不少女星合作：

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現年29歲的Purple以名模Cara G.師妹的稱號出道，在2018年參與無綫電視綜藝節目《美女廚房》，是其中一位美女學徒，當時更有「翻版高海寧」之稱。及後加入TVB，並成為TVB娛樂新聞台主播。她亦主持過《3日2夜》、《識玩旅行團》等旅遊節目，經常以性感水着Look示人，最新代表作是為娛樂新聞台拍攝的「Summer Girls大作戰」！畢業於香港城市大學的公共行政學系的Purple，除了擅長兩文三語外，又曾去韓國的成均館大學和高麗大學做交換生半年，之後更繼續留低一年讀韓文。 據悉，自知不後生的Purple有傳不時都會向高層埋身，以求更多的工作機會，相當進取，野心之大！

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