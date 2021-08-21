龔慈恩曾華倩帶埋仔女飯敘　仙氣林愷鈴同林浩賢似足相睇好合襯

現年57歲的龔慈恩與前夫林煒育有兩名子女，大女林愷鈴（Ashley）外形出眾，有「最美星二代」的美譽，而細仔林卓毅（Addison）同樣高大靚仔，剛剛畢業於加拿大的貴族寄宿私立學校，被封為「翻版金秀賢」。日前龔慈恩帶埋仔女同曾華倩飯敘，並曬出合照：「Happy gathering，謝謝華倩豐富的晚餐，多年不見了，真的聊得很開心！」



龔慈恩同曾華倩飯敘。（IG@kung_mimi）

相中龔慈恩同曾華倩兩位靚媽企在前排，網民紛紛留言大讚她們保養得宜，氣質依然。而Ashley就同細佬Addison及曾華倩兒子林浩賢企在媽媽身後，笑得非常開心，更有網民笑言兩位媽媽趁敘舊帶仔女相睇，大讚Ashley同林浩賢郎才女貌！現年21歲的Ashley身形高䠷又有氣質，8歲已經考獲鋼琴八級資格，畢業於聖保羅男女中學的她在2018年國際預科文憑（IB）中考獲41分最佳成績，之後入讀香港大學建築系，多才多藝的她更身兼唱作歌手、演員、模特兒的身份。而22歲的林浩賢身高191cm，是香港游泳代表隊的成員，曾就讀傳統男校喇沙書院，多次在世界賽奪獎，有「喇沙飛魚」之稱！