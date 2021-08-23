林家謙凌晨出新歌《難道喜歡處女座》　黃偉文填詞暗示再有合作？

人氣唱作歌手林家謙（Terence）繼3月推出《神奇的而糊塗魔藥》後，相隔約5個月後，今日凌晨終於再出個人新曲《難道喜歡處女座》，不少樂迷都大感興奮。新曲已於音樂串流平台KKBOX及Spotify上架，許多網民於網上討論區留言表示已多次單曲循環新曲。



Wyman及Terence昨晚（22日）於IG發文宣傳新歌。（黃偉文IG）

而《難道喜歡處女座》的焦點當然落在歌曲主題「星座」上，並由林家謙作曲、編曲及監製，作詞則交由「星座填詞人」之稱的黃偉文（Wyman）操刀。黃偉文曾經為楊千嬅、容祖兒打造專屬其星座的歌曲，包括《可惜我是水瓶座》、《無人知道雙子座》，今次則為身為處女座的林家謙譜出處女座的心聲。其中描述了處女座挑剔潔癖的性格，並因此難以與人相戀，「單身一世吧 除非有人 煩都不怕我」，與林家謙的成名曲《一人之境》互相呼應。

點擊看《難道喜歡處女座》歌詞：

黃偉文昨晚（22日）發文解釋這首歌從何而來，他透露：「因為好多人怕處女座而我係ok處女座嘅哈哈。」他又表示，近日星象踏入處女座週期，故特意選擇於這段週期的首日發布新曲，「今晚 00:00 踏入處女座週期，請享受充滿挑剔、糾結、麻煩、潔癖的『完美世界』」。黃偉文及林家謙又在文尾加上「然後處女座的最後一天…. つづく」，似乎暗示兩人會再有合作，粉絲們猜測兩人是否會再有新歌於處女座週期的最後一天推出，均表示十分期待。

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