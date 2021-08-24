黃翠如突然講「再見」惹粉絲擔心　蕭正楠Po恩愛片隔空為老婆打氣

黃翠如日前在IG突然出Post，並簡單留下「再見」兩字，更關閉留言功能，惹來不少揣測，不少網民都擔心翠如是因為近日在TVB劇集《七公主》中的演出備受批評而承受不少壓力。不過相隔約24小時，翠如在IG限時動態分享了一張風景照，並寫道：「總有一天，我們會再相遇，私人的悼念，謝謝關心。」



黃翠如在TVB劇集《七公主》中飾演律師，但她的演出備受批評。（劇照）

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而翠如老公蕭正楠（Edwin）因為工作關係，在上月底啟程到內地接受隔離，早前他已經隔離完出關，並展開一連串工作。雖然Edwin未能陪伴在翠如身邊，但他就在IG上載了一段兩公婆在海邊影的短片，片中只看到他們的背面，但從他們的打扮可以推斷應該是Edwin同翠如在2019年於結婚一周年時，在峇里島補辦婚禮時錄製的，雖然整段片都無聲，但依然可以感受到他們十分恩愛！片中兩人一時手拖手，一時互相打鬧，最後再依偎着對方，不少粉絲都大讚好甜蜜，相信有Edwin的支持，翠如好快可以收拾心情！