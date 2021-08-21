七公主｜陳曉華慘被強姦自殺身亡　監製陳維冠解謎團：佢會再出場

TVB劇集《七公主》以飾演大家姐顧靈珊的黃翠如為首，尋找其餘幾位姊妹，但劇集宣傳海報就有8位花旦，包括黃翠如、林夏薇、高海寧、陳瀅、劉佩玥、鄺潔楹、江嘉敏及陳曉華，令不少劇迷都相當好奇邊位是「偽公主」。日前陳曉華（Hera）終於出場，飾演強姦案受害者胡映雪，她在庭上哭訴慘痛經歷，演出自然，獲網民大讚：「演技進步咗，對佢改觀」、「黐脷筋冇晒，畀10個Likes！」
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Hera演戲經驗尚淺，她更曾被批評咬字不清，但今次表現就獲得讚賞，她都表示十分驚喜：「知道自己咬字唔理想，所以有搵老師指導同練習，包括咬木塞以及唔同類型嘅肌肉訓練。」原來她連續拍攝了三日喊戲，對她來說絕對是大挑戰：「第一次應付長時間喊戲，擔心喊到無晒眼淚，所以嗰三日我有飲多啲水，確保有足夠淚水。」不過劇中胡映雪媽媽因財失義推翻口供，令她最終敗訴，心灰意冷的她向顧靈珊（黃翠如飾）道別，並講道：「如果我有好似你咁嘅屋企人就好喇。」之後更自殺身亡，令顧靈珊相當震驚！
Hera出場幾集就慘死，有網民推測她應該不是「七公主」之一，但亦有人「柯南」上身：「片尾佢成個黑衣人咁同翠如對話，一定未死！可能黑化咗。」對於網民的猜測，監製陳維冠就笑言：「佢的確係會再出場，回歸方式仲好特別！」
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