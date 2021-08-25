智能愛人| 監製陳翹英讚李佳芯超班：好難有香港演員做到呢個水平

無綫（TVB）劇集《智能愛人》，李佳芯（Ali）飾演的AI智能人阿寶愛上主人陸永（飾演古家廉），又學識七情六慾，而Al亦將感情詮釋得十分到位。此外，故事發展至今，又牽涉到部分道德爭議，如AI應否擁有人權等等。

《智能愛人》監製及編審陳翹英（陳老師）接受《香港01》訪問表示，劇集以愛情及家庭溫暖包裝，實際上是想探討人類會否被AI毀滅的可能性，以及反襯人性醜惡面。他又坦言：「收視率未能話絕對滿意，可能係起點太低，好難喺12點反彈。」



以AI為題材的劇集《智能愛人》由李佳芯、陸永、馮盈盈主演，Ali飾演人工智能機械人。

陳老師表示，劇組參考了科學家霍金的一句名言「發展全面的人工智能可能會毀滅人類」，而「劇作家會利用呢個可能性（構建故事）」。而故事設定，Ali的出廠設定中原本沒有人類情感，但從與古家一家人相處的互動中學識了七情六慾，看着人類對智能人的粗暴對待，激起了反叛心，「所以會利用人類弱點令佢哋對付返自己」。

《智能愛人》監製和編審陳翹英老師。（葉志明攝）

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但他澄清：「唔係恐怖主義或者叫AI殺人，唔係反人類，而係探討AI嘅學習程度去到邊度，同時反襯人類嘅醜惡面。」他又對劇集缺乏深度一說不以為然，又解釋資源所限，才令故事集中講述愛情和家庭溫暖，「唔會用深度作為第一位，深度只係附增價值，主要都係娛樂。」

至於為何Ali會愛上陸永，陳老師表示「僕人愛上主人」的設定會較易遷就劇集長度，「如果有100集，阿寶愛上雜貨鋪青年都OK㗎！呢個都只不過係我哋嘅選擇，任何可能性都OK。其實阿寶嘅愛情都係懵懵懂懂，如果佢遇上另一個男人，都可能會愛上佢。」

即看陸永如何狠狠決絕Ali：

《刑偵收視》創下10.2點收視新低，《智能愛人》接下《刑》時段，，首周收視輕微回升至12.3的成績，再到第三周攀升至最高19點的好成績。雖然收視好轉，但陳老師坦言：「收視率未能話絕對滿意，可能係起點太低，好難喺12點反彈。畢竟時段有一定穩定性，冇可能由12點變25點，都會令大家覺得好假。呢個都係一個遺憾，但總有人要接呢個低點，不過嗰個係我。」

《刑偵日記》質素唔差，但可能未必啱TVB受眾。（劇照）

談到演員表現，陳老師對Ali和泰臣（飾演保安智能人Rocky）的表現讚不絕口。「Ali係個不可多得嘅人才，大膽啲講，好難喺香港搵到一個演員做到呢個水平。因為AI嘅七情六慾唔可以用正常演繹方法演繹出嚟，AI嘅喜怒哀樂好難，但Ali演到恰到好處，好厲害。」

他又表示，泰臣演繹低級智能人也絕非易事，「低級智能人都有佢嘅難度，好似演大哥大電話，同iPhone咁，兩者係有分別，佢做得好好。」

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