香港小姐2021｜王嫿嫿認語言問題致落選：香港小姐一定會講廣東話

港姐大熱之一的王嫿嫿落選《2021香港小姐競選準決賽》，賽後她接受《香港01》訪問時表示對落選「冇乜唔開心嘅感覺。」但對家人、朋友及粉絲有內疚感，「擔心我令佢哋失望。」她承認廣東話不佳是落選原因之一，「因為我選嘅係香港小姐，所以香港小姐一定會講廣東話，係一個必須嘅要求。除咗廣東話之外，我都諗唔到（其他原因）。」
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她又坦言自己今晚狀態很Fit，但「可能唔係好Fit今晚嘅主題。」她指落選後將繼續惡補廣東話，並打算繼續進修讀博士。她透露未來很大機會繼續於香港娛樂圈發展，不打算回加拿大，「嗰度有少少悶，香港比較啱我Style。」
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