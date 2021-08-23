香港小姐2021｜王嫿嫿認語言問題致落選：香港小姐一定會講廣東話

港姐大熱之一的王嫿嫿落選《2021香港小姐競選準決賽》，賽後她接受《香港01》訪問時表示對落選「冇乜唔開心嘅感覺。」但對家人、朋友及粉絲有內疚感，「擔心我令佢哋失望。」她承認廣東話不佳是落選原因之一，「因為我選嘅係香港小姐，所以香港小姐一定會講廣東話，係一個必須嘅要求。除咗廣東話之外，我都諗唔到（其他原因）。」

王嫿嫿落選後打算留港發展，坦言很大機會再戰娛樂圈。（陳順禎 攝）

香港小姐2021| 梁允瑜被Foul感不甘：80%原因來自負面新聞

她又坦言自己今晚狀態很Fit，但「可能唔係好Fit今晚嘅主題。」她指落選後將繼續惡補廣東話，並打算繼續進修讀博士。她透露未來很大機會繼續於香港娛樂圈發展，不打算回加拿大，「嗰度有少少悶，香港比較啱我Style。」

香港小姐2021｜最後12強誕生 兩名熱門狀態大勇毫無懸念晉級

+ 9

👇點擊睇晉級12強👇

+ 7

👇點擊睇邊8位佳麗被淘汰👇

+ 3

香港小姐2021｜泳裝環節展現身材 「粗口港姐」梁允瑜即場被淘汰