「天府少年團」平均年齡得8歲遭官媒批評　出道4日公司宣布解散

內地日前推出平均年齡只有8歲的偶像男團「天府少年團」，沒想到出道第四日就遭到官媒發文嚴厲批評，指出偶像養成低齡化，實際上就是一種虐童的行為，家長利慾薰心讓孩子過早去接觸娛樂圈，勢必會造成孩子畸形成長，摧毀了他們的身心健康。

「天府少年團」平均年齡只有8歲。（影片截圖）

眼見「天府少年團」遭到各方挨罵，其所屬的公司ASE亞洲星空娛樂24日就在微博發文表示：「不做飯圈文化，沒有資本運作，我們就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事。」同時宣佈男團更名為「熊貓少兒藝術團Panda boys」，而在同一日的晚上，ASE亞洲星空娛樂又再度發文，宣布正式解散男團：「經公司研究決定，從即日起解散天府少年團（熊貓少兒藝術團Panda boys），並認真妥善處理後續工作。感謝社會各界及網友的監督批評。」而不少網友都支持其公司的決定，認為好好讓孩子回到應學習的位置上，努力讀書待長大後再進娛樂圈也不遲。而他們只是出道4日而已，亦是史上最快解散的男團。

出道4日就宣佈解散。（「天府少年團」微博圖片）

ASE亞洲星空娛樂宣佈正式解散天府少年團。（ASE亞洲星空娛樂微博圖片）