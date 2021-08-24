吳尊「AI」換臉扮女人超靚　輕鬆Carry不同風格零死角

台灣藝人汪東城日前使用「AI」換臉的特效扮女人，沒想到零違和感且被指與女星張雨綺撞樣，非常搞笑。近日，他的好兄弟吳尊亦加入扮女人行例，叫汪東城幫他用「AI」技術換臉，原來女裝的她模樣亦非常出眾，而且不同風格的類型亦駕馭了得，獲得不少網友激讚。

汪東城女裝扮相非常漂亮。（影片截圖）

從汪東城上貼的微視頻可見，吳尊的臉孔KEP上一位女子身上完全零違和感，因為特效的效果所致，其臉孔化上了大濃妝令五官顯得更柔美，屬鵝蛋臉的他配上一頭捲曲長髮，戴上長耳環，在海邊上一邊撩長髮一邊擺出騷首弄姿的Pose，非常性感。除此之外，吳尊還化身氣質美女在彈奏鋼琴，還有印度女子等，風格百變一樣美色出眾，網友們都直指他根本是神顏。

吳尊扮不同風格的女人。（影片截圖）

而適逢24日是汪東城的生日，吳尊亦為好兄弟送上祝福：「祝好兄弟生日快樂，希望你可以聲快遇到比我這女生版更漂亮更棒的情人啦！」同時網友們亦作出催婚，望汪東城早日成家立室。

吳尊祝福汪東城早日找到屬於自己的情人。（汪東城微博圖片﹑吳尊微博圖片）