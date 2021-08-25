內地主持錢楓黑歷史被挖出　薛之謙爆：他沒有一天不在夜店裡

內地湖南衛視主持人錢楓近日被一名女性指控下藥性侵，化名為「小藝」的她在微博上貼多則貼文，詳細交待了錢楓涉嫌性侵的經過，還曬出多段CCTV的視頻，力證自己沒有講大話。一夜之間變成過街老鼠的他，於是被網友挖出黑歷史，指他早年已多次在節目上言語調戲女藝人，非常不尊重女性，發現他猥瑣一面原來有跡可尋。

錢楓被爆涉嫌性侵。（《天天向上》微博圖片﹑小藝微博圖片）

曾在多年前的節目《火星情報局》中，擔任主要嘉賓的錢楓公開表示自己從小到大最想擁有的超能力就是透視眼，而且其用輕佻的表情訴說這一翻說話，令另一嘉賓沈夢辰走向前指罵他：「你好色情。」還作狀撐摑他。而在旁的另一嘉賓應采兒隨即加入戰團控訴錢楓：「他剛剛一直盯着我的胸說大。」一度令錢楓覺得尷尬以笑遮醜，而同場的台灣女星郭雪芙就指他變態。

雖說當時他所講的說話可能只是節目效果而已，但從現在的事件來看可說是一件猥瑣的事，網友指出：「真話往往以玩笑的方式說出。」沒想到最後竟然變真事，成為涉嫌性侵的「渣男」。

錢楓被挖出曾在節目上言語調戲應采兒。（影片截圖）

應采兒表示錢楓她的胸部批評。（影片截圖）

另外，當錢楓同大家分享「年輕人蹦迪」（Disco）的話題時，同是湖南衛視主持人的楊迪﹑沈夢辰就發現他說話時聲音沙啞，二話不說直指他：「一聽你的嗓子就知道，昨天晚上又去蹦迪了。」而歌手薛之謙在旁嘲諷他：「他沒有一天不在夜店裡。」換句話解讀錢楓喜愛流連夜店，想必夜生活非常豐富。

同電視台主持人爆料。（影片截圖）

薛之謙指錢楓經常流連夜店。（影片截圖）

而楊迪聽到薛之謙的說話後再度爆料，指錢楓不合群同大家住同一酒店，偏偏要自己去住其他酒店，完全不明白他為何有這個舉動：「生怕我們在這邊酒店看到點甚麼，真的是。」似乎話中有話，最初令到錢楓啞口無言。多年後不少網友重溫節目片段，直言楊迪不經意在講真話，原來其私生活混亂一切都是真的，猥瑣行為原來一早就顯露出來了。