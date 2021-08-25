NCT Lucas黃旭熙因醜聞形象插水　疑似不雅影片網上瘋傳粉絲崩潰

韓國男團NCT香港成員（黃旭熙），早前被爆食軟飯兼提出與粉絲不戴避孕套發生性關係等指控而引起極大爭議，雖然他今日（25日）寫親筆信道歉並表示會中斷現時的演藝活動進行反省，但形象已經大插水，更有不少網民認為他的行為已經嚴重影響團體聲譽，要求他要退團負責。



Lucas爆出醜聞後形象大插水。（IG/@lucas_xx444）

Lucas出道前與女生的親密照再被瘋傳。（網上圖片）

在該段影片中，一名酷似Lucas的男子赤裸上身坐在床上露出燦爛笑容，之後就出現另一段左右對比的影片，右邊是Lucas的官方影片，而左邊的片段則有一名疑似是Lucas的男子，一邊呻舌頭望住鏡頭，之後更扯高T恤撫摸自己的身體和摸着自己下體。有不少網民見到對比影片之後確信是Lucas：「瘋掉」、「怎麼還有臉不退團」、「怎麼看都是他」、「我真的不知道要說什麼」，但亦有人覺得不像Lucas，認為影片可信度不高。

網上更流傳一段疑似是Lucas的不雅影片。（網上圖片）

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NCT Lucas黃旭熙大量黑歷史被翻炒 出道前攬兩女影親密合照

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