披荊斬棘的哥哥 | 張智霖獲贈妻兒人形攬枕　陳小春爆黃貫中八卦

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》成為近來網友關注的焦點，32位哥哥相處和諧 ，不時在大別墅中聚餐、Jam歌、分享貼身好物等，引起網友熱烈討論，而在首次公演前，哥哥們互相送禮物給自己最開心認識的哥哥，進一步加深大家的友誼。



32位哥哥在別墅外的草地上互送禮物。（視頻截圖）

獒犬為張智霖（Chilam）送上了一份「超大禮」，就是印有袁詠儀（靚靚）同魔童樣貌的任性攬枕，希望Chilam可以睡得好，感覺有家人在身邊。哪知道「事與願違」，Chilam笑言，無論放在旁邊，還是立起來坐在床上，抑或疊起來，都覺得很恐怖，但他表示這是一個很有心思的禮物，所以一定會帶回家。

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而陳小春一連送出兩份禮物，一條金鏈贈予Rapper Bridge，另一個「熱水壺」送給黃貫中（Paul）。原來這當中夾雜了「第一個八卦事件」。事緣阿Paul剛入住大別墅的時候，就投訴沒有熱水壺，不知道誰答應了購買，但仍然沒有，於是他便有些生氣，稍帶怒氣地問：「你耍我嗎！」事後，阿Paul坦言自己鬧大了水壺件事，令人覺得「黃貫中脾氣不好」，為了個水壺就罵人。

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於是，陳小春就買了一個便攜熱水壺送給阿Paul，更講道：「那種生氣就放音樂裏面，生活裏面就不要那麼rock and roll（搖滾）了。」收過禮物後，阿Paul表示陳小春很幽默：「我每一次用這個水壺，我都會檢討自己，以後這個火氣真的不要太猛了。」

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適逢當時錄製的第二日是陳小春生日，大家為他送上10歲、20歲的生日禮物，回顧了他由髮型師轉行，到做伴舞多年，再到以風火海出道，陳小春直言謝天華是自己的伯樂，一直以來都互相支持對方。第三份禮物則是由應采兒同兒子Jasper送上，一個打邊爐的鍋，Jasper更在短片中大唱生日歌，搞到陳小春眼濕濕，非常感動。