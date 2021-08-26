披荊斬棘的哥哥 | 陳小春組演出創意十足　梁漢文綵排不慎跌落台

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》迎來首次公演，「大灣區五人組」張智霖（Chilam）、陳小春、謝天華、梁漢文（Edmond）、林曉峰首個登場，幾人西裝骨骨，唱跳兼具，瞬間炒熱現場氣氛。



「大灣區五人組」的舞台效果不錯，有氣場又搞笑。（微博@披荊斬棘的哥哥官微）

有趣的是，節目組在表演之前，特別製作了一個「舞台提示清單」，總共提出五點在舞台上的「禁忌」，實際就是避免「油膩」，相當用心。

節目特登提示哥哥們切勿做「油膩」的相關動作與表情。（視頻截圖）

雖然「大灣區五人組」用了最多的火力值，選擇了一首根本無人競爭、又最難歌曲《3189》，但在舞台方面創意十足，五人氣場全開，集型格幽默於一身，將原本不太好演繹的歌曲變得有意思。今次的主題為「太空留言板演唱會」，各個部落要發揮想象力，對太空進行對話，即在每首歌中，都有創作段落。Chilam提議以「手機」作為引子，現時大家生活中手機不離身，到最後人變成了手機的玩具，帶出來的信息就是：「我們把所有的時間都投入到那個玩具裏，最後我們變成那個玩具的玩具。」因此，在開場階段，Chilam以獨白方式講述，其他四位配合演繹，引人深思。

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然而，在綵排當日，其實還發生了一個小意外，Edmond不慎踏空，跌落舞台，摔到膝蓋同手部，額頭也有些擦傷：「當時我腦袋裏面可能還記住向前走那個感覺，所以就不小心踏空了。」幸好沒有很大傷痕，於是Edmond也同隊友表示自己還可以跳，不用休息，還為大家的擔心而道歉。由於Edmond要在台上彈琴，在後面的綵排過程中，看得出他手部明顯有些不適，不時活動手指，一直堅持，非常勤力。

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今次的投票方式也全面改革，現場1000位觀眾為自己最喜歡的3個部落投送火力值，不可重複、多投或少投，但每輪投票可以跑票，即可以推翻之前的投票，重新選擇當下最喜歡的三個show，而專業評審團也可以為3個喜歡的部落投送火力值，最終兩者相加投票相加，排名最末的兩個部落，將有成員面臨離開的風險。在今集播出的三個部落中，陳小春組以821暫列第二，不知道之後會有變化呢？

前三個部落排名情況。（視頻截圖）

點擊下圖睇《3189》舞台相：