巧有Feel｜小儀為呂爵安「揦鮓說」平反　Edan自爆太忙冇沖涼？

ViuTV遊戲綜藝《水着巧有Feel》周五（27日）假海洋公園水上樂園進行錄製，節目主持小儀、黃奕晨（Dixon）、MIRROR成員Edan（呂爵安）久違合體，小儀直認眼球大飽眼福：「Alton個Shape真係好靚、Anson Kong都係正嘢嚟㗎，Lokman又係Fit，皮皮就略嫌斯文啲！」大感幸福的小儀直認有跟監製𢯎過第二季，她投訴指：「呢啲人（指Edan、Dixon）冇期啊！我就隨時Ready嘅！MIRROR、ERROR夾埋一齊已經好好玩，我哋三個又一拍即合。」



ViuTV遊戲綜藝《水着巧有Feel》周五（27日）假海洋公園水上樂園進行錄製，節目主持小儀、黃奕晨（Dixon）、MIRROR成員Edan（呂爵安）久違合體。

小儀又提議可以愛情劇集形式合作，Edan十分識做：「小儀係女主角，有好多後宮男士，每集都唔同男主角，坦白講就係《小儀自肥計劃》。」問起誰能取替最愛Edan的地位，旁邊的Dixon打晒眼色，作為「正印」的小儀都無動於衷、堅定指：「真係冇喎！」

Edan近日密密操肌，小儀驗證後指「未齊6粒朱古力，有啲溶溶地」。（葉志明攝）

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Edan近日工作不斷，除了劇集《I.Swim》、綜藝《膠戰》的拍攝，商業代言、拍攝等接踵而來，不時都能看到他凌晨才收工的限時動態，天微亮又再次上班，不過他表示：「一日4個鐘到，補眠都補得足嘅。」安撫一班擔心的「爵屎」。旁邊的小儀隨即爆料有次問及Job接Job的Edan「究竟有冇沖涼」，打算為Edan「揦鮓說」平反，不過Edan就直率地拋棄偶包自爆：「冇啊，前幾日真係冇！」