i.Swim｜呂爵安邱士縉避食澱粉密操肌　自爆中學曳事：喺廁所淋水

由電影導演馮志強執導的ViuTV原創劇《i.Swim》周一（23日）舉行開鏡儀式，總經理魯庭暉亦有出席，MIRROR成員Edan（呂爵安）及Stanley（邱士縉）齊齊在劇中騷肌，二人分別介紹角色，Edan飾演的李馬榮是為了游泳可以不顧一切的努力型選手，Stanley則飾演李馬榮的勁敵黃阿樂。Edan表示近日密密操練：「都盡量唔食澱粉質，會自己帶番薯、雞蛋、奶粉之類！」不過他就笑言要10年後大概才可以追得上「肌肉擔當」；一向大隻的Stanley表示反而要「減肌」：「唔可以太大嚿，太大嚿做學生應該有啲怪。」



Edan在《大叔的愛》後了解到自己的不足之處，希望自己可以繼續進步、展示不同面貌的Edan予大眾。（陳順禎攝）

一眾主演今日齊齊以校服造型亮相，年齡相仿的他們異口同聲表示很快就打成一片，踏入學校更勾起不少中學時代的回憶，談起當年做過最曳的事，Edan說：「試過喺fd去廁所嘅時候淋水落去，我嗰日做值日生去洗布，突然間忽發奇想玩下佢就倒咗落去。」令旁邊的Stanley驚訝表示：「咁你真係好曳！」他又談到自己的頑皮經歷：「輕輕力一篤消防啲板就爛咗，全學校嘅消防鐘響曬，我即刻逃走，好彩側邊冇人！」Edan不禁感歎：「原來細個已經好大力！」

Stanley在《大叔的愛》演技自然獲讚，之後演藝作品不斷：「我個人對於係咪主角冇乜所謂，角色有挑戰性、有戲做已經好開心。」（陳順禎攝）