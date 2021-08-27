專訪︱許廷鏗預告隨時轉行　出道12年踏入反叛期：聽話咗太多年！

許廷鏗（Alfred）一直予人一種很清楚自己想做什麼、想要什麼的感覺，在娛樂圈中明顯是個堅持已見、我行我素的「異類」，在《演員的自我修養》中他亦唱過「從來未怕中槍／我會在某天閃亮／一對手掌能擊起一場硬仗／你要忠於你立場／才能找到你的善良 ／誰亦會拍掌」從以往在無綫堅持做單棲歌手，到後來備受力捧卻毅然轉投唱片公司，然後又步上獨立歌手之路，他從來都不介意踏上新路徑、一次又一次勇敢地跳出舒適圈去挑戰，記者還記得他在一次訪問中說過：「反而我享受重新Build-up。」

所以在2021年，Alfred客串了電影、拍了個人綜藝《AH佛真．惜玩》、也為《全民造星VI》擔綱導師一職，在演藝圈走過12年，他希望展示更多面貌之餘，亦學懂了相信自己、愛自己多一點：「聽話咗太多年，所以一做少少曳嘢就俾人感覺唔聽話，但其實冇曳唔曳之分，我相信係成長令我有而家嘅走向。」Alfred回望當年那個所謂很乖的自己，其實想好好替他加個油，雖然感謝自己曾經乖過，但也希望那時候的自己可以多點重視自己的想法：「你其實一直都做得好好，但你都順應下你個心諗緊嘅嘢去選擇，唔好因為人哋想你咁而去做。」

撰文：葉詩

攝影：梁碧玲



《AH佛真．惜玩》線下在深水埗一家咖啡店辦了一場相展，展覽中除了展出拍攝過程的回憶外，當中不少照片由Alfred親自掌鏡，捕捉了嘉賓的各種神態，這天Alfred到現場與大眾分享拍攝趣事。（梁碧玲攝）

＃隨心

《AH佛真．惜玩》給每位嘉賓都立了一個命題，而謝安琪（Kay）的課題是「隨心」，Alfred接受專訪時笑言：「原來我跟她都不是太懂得隨心，意即隨着自己的心意想幹什麼就幹什麼，因為我們都習慣了先要滿足周邊的人，最後才顧及自己，甚至已經用光了所有力氣來滿足其他人而忘記了要顧及自己。」後來，Alfred才漸漸懂得花時間在自己身上其實並不是一個太自私的行為；因為世紀疫情來襲，演藝圈、以至整個社會都面臨停擺，空下來的時間正正提供了喘息的空間，學習和自己好好相處，Alfred在過程中發現煮食可以讓腦袋放空、拍照則是另外一種表達方式。

Alfred的演藝路看似一路順遂，他直言不相信理所當然，但總是因為背景等而被抹殺了付出的努力，他沉思一下說：「我經常被人用這四個字去提及，可能是背景令（演藝）這條路走得順彷彿是理所當然，其實並沒有，也沒有人可以為另一個人的人生去做一個判斷，最公平的是時間。」

點擊圖輯睇《AH佛真．惜玩》線下相展現場！

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＃福氣

不是理所當然的還有支持者的愛戴，歌手與粉絲之間總是有難以言喻的牽絆，也是彼此最無形的依靠，Alfred直指這是最大的福氣：「我真心覺得作為歌手沒有選擇，任何人都識唱歌，唱完之後有人會追隨並支持、聽你的歌，其實這些才是可遇不可求。我想他們所支持的不光只是我的聲音、在唱什麼那麼簡單，也是在支持我背後的想法，所以才會對歌曲產生共鳴，有些共鳴歷久不衰的原因正正是陪伴他們渡過了一些人生關口。」在茫茫的娛樂圈人海中選中支持這個他，箇中一定有其吸引之處，就如《NEGATIVE》這張專輯，剛好在這城處於紛擾亂世之際，適時地安撫了大眾一些難以排解的無力感。Alfred續言：「這是幾生修到的福氣，你跟一個人素未謀面，卻有這樣的連繫很難得。」

怪不得Alfred表示：「每一次做新碟都是重新挖掘自己的過程、也要打破箇有的慣常模式，哪怕那個模式會帶給我商業上的成功，也不要怕去打破框架。」

近來本土偶像崛起，應援文化席捲全城，不過Alfred表示對他而言，最純粹簡單的一個小舉動，已經能給予的力量已是最大：「以前是很純粹的歡呼聲已經足夠，而現在我失意的時候最能幫上忙的，我想是一個最隨機的訊息；他們在街上看到我、想起我的這首歌、那首歌是什麼時候陪伴着我，然後純粹地跟我說一句加油，最有力的往往是最不刻意、最由心而發的。」

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＃堅持

時光荏苒，轉眼Alfred已入行12年，從21歲的小伙子，長成了33歲事業有成的男人，去年更奪得「叱咤樂壇男歌手金獎」，談起這12年間一直在堅持的事，他堅定地說：「喜歡唱歌這件事吧。」所以在《AH佛真．惜玩》的最後兩集，他還是堅守歌手這個身份，在相展現場舉行了一場音樂會為節目作總結，將《3/8》送予謝安琪、《青春頌》送予賈思樂、《驚人》送予林二汶、《獅子山下遇上》送予林欣彤，每一首選曲亦有其用心之處：「這也是我最叻、也是最自然的表達方法。」

Alfred談起12年來最大的改變，他就說是心態：「回看自己參加唱歌比賽的時候木口木面，說話一句起兩句止，自己一直累積閱歷的時候才多了想法可以分享。」

Alfred坦言作為歌手這12年：「值得珍惜和難得的部份挺多，那種滿足感也是沒有其他工種可以給予的；（歌手）帶給我人生閱歷的增長，如果做牙醫未必會做到這個幅度。」這也是他一直堅持做下去的原因：「一直做也發現在可見的將來我應該都會繼續做，除非我覺得市場或觀眾不再需要我，很自然地退位讓賢予更適合的人去做；等於我一開始也不是很強求地去做一個歌手，要走的時候也同樣沒辦法強求。」至於早前曾透露希望去台灣發展，Alfred表示現階段想法不斷在改變，只因感受到這片土地對他的需要：「對台灣音樂及市場有些期望，對我而言不會放下這個想法，我能做到的是感受到這個地方有一種需要，我就會繼續在這裏發掘一些可能性，當這地方對我的需求不是太大的時候，就可能開闢不同地方或者轉行。」