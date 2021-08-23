i.Swim｜吳海昕「扮大隻」俾仔圍　Jeffrey攞正牌與袁澧林親熱

由電影導演馮志強執導的ViuTV原創劇《i.Swim》周一（23日）舉行開鏡儀式，總經理魯庭暉亦有出席，劇集由吳海昕（Sofiee）及港版「臉蛋天才」魏浚笙（Jeffrey）擔正，Sofiee飾演劇中唯二的女角Miss翁、並負責帶隊出戰，她直言自己是劇中唯一劇裡劇外都不懂游泳的人：「大家平時相處都好似朋友，佢哋有啲咩感情煩惱、有爭執都會搵我調停，激得我最多嘅就係Jeffrey！」Jeffrey在劇中飾演余浪沖，他自介道：「我係一個天才，同幾位兄弟感覺好青春；所有嘢都冇乜所謂，唯有對住施詠（袁澧林飾）先好執着！」又大爆與文青女神袁澧林有親密戲份。



《i.Swim》班底新鮮，Sofiee透露拍攝前導演安排了排演及練水讓大家可以互相熟習。（陳順禎攝）

由於故事設定為男校，談起Sofiee在劇中「俾仔圍」享齊人之福，她就自言其實好Man：「其實學校嘅戲充滿血與淚，冇睇有幾多男仔包圍住我，而係睇佢哋付出幾多堅持先游到終點，真係好青春、勵志、感人！」，Sofiee直指Jeffrey操練2、3個月，暫時有4嚿腹肌，對身材甚有自信：「身材嚟講我係大嚿，男仔之間比併身材點都有，大家明明都話冇操，唔知點解下次見又大隻咗好多！」至於「大隻排行榜」，Jeffrey透露冠軍為Stanley（邱士縉），自己排行第二，而Sofiee則自認季軍：「佢哋成日話Miss翁最大隻！」