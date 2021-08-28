內地明星接連出事觸碰法律　官媒嚴厲發文揚言必順清理六大污漬

這半年多以來內地娛樂圈亂象頻生，早有女星鄭爽代孕棄養風波，後有吳亦凡涉嫌強姦﹑張哲瀚疑親日風波﹑黃旭熙的桃色醜聞﹑錢楓涉下藥性侵等，到近日趙薇被消失的事件，引來廣泛關注。眼見明星們接二連三觸碰法律，官媒「人民日報」就發了一篇「人民銳評」點評，揚言演藝圈要進行清污，並強調明星一旦觸碰法律同道德底線，演藝之路就會走到終點線。

近半年多以來，內地藝人頻頻出事。（視覺中國）

文章中清楚指明演藝界必順清理六大污漬，包括偷逃稅﹑陰陽合同﹑酒駕﹑吸毒﹑性侵同不當言論，還點名吳亦凡﹑鄭爽這一些藝人就是反面典型的例子，指他們缺少藝德更觸犯法律。

演藝界必順清理六大污漬。（微博圖片）

另外，文章還提到明星們容易受粉絲追棒，受到資本的青睞時很容易迷失自己，所以容易做出有違道德的事，建議要為演藝人員加強管理同教育。文未還用特別強硬的語氣嚴厲警告：「想走演藝圈這條道路，就得時刻繃緊法治弦，守住道德底線，常懷律己之心，常修演藝之德。否則一旦觸碰法律和道德的紅線，也就到了演藝之路的終點線。」此文一出，讓不少網友認為鄭爽﹑吳亦凡已經徹底斷送演藝事業，從此就消失公眾眼前。

趙薇一夜間所有影視作品遭到下架，引來許多猜測啊！（視覺中國）