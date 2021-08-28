NCT Lucas黃旭熙遭第4位網友爆料　疑同時調情女友及滑水教練

NCT Lucas黃旭熙爆出桃色醜聞後，已有三位前女友大爆他腳踏多腳食軟飯外，過往未成年光顧內地按摩店的黑歷史也被翻出，目前已暫停所有活動。今天（28日）深夜再有第4位網友現身，並公開了Lucas疑同時調情兩女生的證據。



Lucas事件已有第4位爆料者出現。（微博截圖）

第4位爆料者D在微博上傳Lucas疑似同時，與兩位女生調情的對話紀錄。D表示Lucas左邊在與其中一名女友傳信息時，另一邊卻與新認識的滑水教練調情。從公開中的對話中可見，Lucas向女友錄音講到「如果你係呢邊就好喇」及傳送滑水的影片時，相隔30分鐘就向教練傳送類似的滑水影片，並講到「我也好高興，你在我的人生出現」等，質疑他是時間管理大師。D更講到還有更多「嫂子」（代表女友），為了不惹禍上身，因而沒有公開。

粉絲翻出Lucas曾於6月曾過一隻白貓，似乎是送給女友的禮物。（微博/@假裝在娛樂圈）

眼利的粉絲也發現到，Lucas向女友發送的貓照片，疑似是隊友Winwin正在飼養的同一隻貓。粉絲講到曾有內地傳媒拍到Lucas 6月在北京一寵物店買貓，對比D公開的聊天紀錄，質疑貓本來是送給女友的禮物，但因女方拒收或後來分手，加上Lucas又要回韓國工作，最終貓落到隊友Winwin手上照顧，大批他有棄養之嫌。雖然Lucas早前已為事件道歉，但中韓兩方持續爆料不斷，所以風波仍會維持一段時間。

粉絲更貼出Lucas在粉絲俱樂部的貼文，不滿他邊與女友調情邊與粉絲交流。（網上圖片）

Lucas形象大插水，爆料仍持續不斷。（sm ent.）

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按圖睇Lucas被三女連爆食軟飯的證據：

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