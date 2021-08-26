NCT Lucas黃旭熙疑迫女友經期衝紅燈　炫耀內地按摩店發生初夜

NCT香港成員Lucas黃旭熙雖然已就爆出的桃色風波道歉，但風波仍未平息，他再被首先出面的韓國前女友A爆料，公開他在女方月經期間迫對方進行性行為，並炫耀自己的初夜在內地按摩店發生等。



第一個爆出Lucas與粉絲拍拖的韓國前女友A，今天再在Twitter上發文爆料。A講到二人於2019年7月開始交往，同年9月Lucas在英國出席品牌活動時，晚上曾邀A到酒店房間。雖然當時A正值生理期曾拒絕Lucas要求發生性關係，但Lucas還是堅持進行。其後Lucas於10月以忙碌為由要求分手，向A許下假承諾，他講到自己5年後會在韓國買樓再一起同居，請A等待他5年。A也講到經理人一直都知道Lucas出門見女友一事，但不知女友身份是粉絲，所以一直放任不管。

Lucas前女友A今天再發文，爆料他迫女友在月經期間發生性關係。（Twitter截圖）

Lucas向A提出分手後，二人相隔一個月又再次交往，直至2020年3月。A大爆Lucas見到前輩EXO Chen爆出未婚懷孕的消息後，曾開玩笑表示「我們也這樣吧？」外，Lucas亦會當A面前評論前女友的身材等，因而令A感到相當不舒服。A此外也分享Lucas曾分享初夜因交了不好的朋友，所以在內地按摩店與內地女性發生了第一次性關係。A也講到Lucas曾炫耀仍在香港讀書時打架相當厲害，曾有黑社會邀請他加入組織，相信Lucas的爆料會持續不斷。

Lucas昨天就風波上傳手寫信道歉。（IG/@lucas_xx444）

按圖睇Lucas被三女連爆食軟飯的驚人證據：

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