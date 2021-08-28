台灣性感混血女神許維恩索爆婚紗照瘋傳　原來為谷一種產品

許維恩穿上紅、白兩套婚紗拍攝照片；是由LINLI BOUTIQUE 林莉婚紗提供的服裝；照片一出，大家以為她是因為結婚而拍攝照片的? 其實是為了自己即將推出自創品牌N食品，拍攝包裝宣傳而穿的婚紗。



許維恩最近推出自創品牌N食品，首先推出兩樣機能商品「美美膠原雞白湯麵」、「水水番茄牛肉湯麵」，所謂機能性是有加入膳食纖維與膠原蛋白兩項內容物。她透露商品是在疫情前就已經開發、設計、製造、生產了。但中間因為疫情關係，工廠暫停營運，也無法拍攝型像照片，而延誤了時程。經過一段時間，終於在不違反政府規定下（室內不超過五人），辛苦的完成拍攝。現在終於在30日momo獨家上市，博客來、yahoo、生活市集、MOL官網……等各大平台陸續上架。

許維恩說，白色公主婚紗代表思義白色就是呈現出湯頭純香，滿滿的膠原蛋白，美美的女神般的公主氣質。拍攝過程中因為產品名稱有趣，還有點諧音，不小心就會以為說了粗話而造成大家開玩笑的重點。紅色女王婚紗顧名思義紅色就是呈現出濃郁感受，代表著牛肉湯麵的湯頭非常香濃美味，同時紅色自然而然的呈現出許維恩女王般的氣勢。

點擊放大瀏覽許維恩的婚紗美照▼▼▼

當許維恩穿著婚紗出現眾人眼前，現場充滿了驚嘆聲：「好美喔！」大家都陷入想戀愛想結婚的情境中。

許維恩演藝工作很成功，對於副業也一直有著高度興趣。許維恩三個字的英文開頭字成為她創立品牌的概念與Logo，目前除了美睫、美甲、酒精、保養品、香氛屬於外在美的部份歸屬於「S 」Logo（維恩的秘密花園），因為S像人型外在美的曲線，剛好許維恩英文名字是Sharon開頭也是S，故取其意，許維恩就是美的代表。

有關吃的方面或內部保養的部份歸屬於「N」 Logo（N食品），當初創建吃的品牌時，企畫提出，因為吃東西時覺得好吃都會發出贊歎聲「嗯」類似「恩」故取之N，代表產品會讓消費者覺得好吃而發出贊歎聲。

【相關圖輯】39歲許維恩首推全裸寫真集 馬爾代夫太靚越影越興起索性豁出去（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 13

點圖看更多許維恩IG美照👇👇👇

+ 20

延伸閱讀：

質疑年度金曲非原創 吳宗憲砲轟「只有我敢講真話」

趙薇變「劣跡藝人」被消失？陸官媒暗示「27年演藝路到終點」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】