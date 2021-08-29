開心大綜藝｜何廣沛無預警「表白」　默認戀朱晨麗：我最鍾意朱朱

無綫節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》今晚（8月29日）播出一集相當精彩，當中何廣沛更在節目中公開向朱晨麗「示愛」更成為全集高潮。另外陳曉華、游嘉欣、朱智賢和江嘉敏等幾位「女神」在「大合照」環節中更玩得十分忘形，觀眾也能一飽眼福。



呢集好睇。（《開心大綜藝》截圖）

比賽環節開始前，何廣沛和楊潮凱兩位隊長需要用言語打動其他藝人去招攬組員，到了陳曉華的部份，何廣沛就笑言：「雖然我呢組有翟威廉，但係唔緊要，為咗避嫌，我建議你嚟我呢組。」林盛斌（阿Bob）就即時說：「係咩？有啲咩？」最後，何廣沛更用陳曉華的弱點開玩笑：「我同過好多港姐冠軍合作，你令我印象最深刻嗰個，講完。你條頸唔舒服，我可以幫你按摩，你知啦，你條頸咁長。」

何廣沛當眾向朱晨麗示愛。（《開心大綜藝》截圖）

到了朱智賢的部份，何廣沛更使出了「殺手鐧」大聲示愛：「朱朱，你知道我最鍾意朱朱。」說話一出即時引來旁人嘩然！字幕組也貼心地為他配上了「乖機示愛」大字，真係Sweet爆！當其他人表示他說的「朱朱」就是朱晨麗（Morning）時，何廣沛也沒有否認。

點擊下圖睇何廣沛「表白」：

+ 7

陳曉華、游嘉欣、朱智賢和江嘉敏幾位「女神」玩得勁投入，點擊下圖睇更多：

陳曉華好大方！（《開心大綜藝》截圖）

+ 12

同場加映：陳曉華激瘦10kg鎖骨肩膊骨極突出 震撼網民：瘦到唔同晒樣認唔出