何雁詩與鄭俊弘為陳芷澄「再婚」　網民錯重點驚嘆呢對姊妹似孖生

何雁詩（Stephanie）早前宣布離開無綫（TVB），結束12年賓主關係，之後更陪老公鄭俊弘（Fred）到美國登台，順便甜蜜旅遊。他們於去年已結婚，不過竟然在拉斯維加斯簽字再結婚，在「Little Las Vegas Chapel」燈牌前錫錫影相，閃到爆！



Stephanie和Fred到了美國。（IG@honganc）

Stephanie在IG story貼了婚紙，表示為了好友陳芷澄再結婚，而陳芷澄亦有在IG貼上合照，表示Stephanie和Fred到拉斯維加斯找她，然後為了她再結婚。Stephanie有為好友慶生，她用英語寫道︰「Hi 香港奧運運動員，隔了一年終於見到她，提早祝她生日快樂。」又指被人問她們是否孖生姊妹，二人驟眼看的確好似樣！何雁詩的好姊妹陳芷澄是現時香港高爾夫球港隊一姐，她出身普通家庭，8歲參加興趣班打起，因球技出色獲邀入讀女拔。陳芷澄球技出色，在考DSE前已獲美國一間大學取錄，但最後因沒有讀理科臨門被拒，2年後才入讀南加州大學（University of Southern California，USC），獲全額獎學金，非常厲害。

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