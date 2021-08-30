80年代港產電影「御用PC仔」　陸應康、日本仔移居加國近況曝光

活躍於70-90年代的「陸叔」陸應康，在1976年加入娛樂圈，本身曾任職警察的他第一套參與的電影就是1976年的《賭王大騙局》，其後「陸叔」亦參與過由張國榮主演的《失業生》、1981年《膽搏膽》、《摩登雜差》等作品，雖然大多是客串角色，戲份也不重，但由於他曾多次飾演警察的關係，所以對不少老一代人來說，他「PC仔」的形象是非常深入民心。在80、90年代，他加入了TVB後繼續發光發熱，亦先後參演過《倚天屠龍記》、《我本善良》等作，也飾演過如商人、掌櫃等角色。



陸應康可說是8，90年代電影中「PC仔」演員的表表者。（網上圖片）

陸應康做警察好經歷！（網上圖片）

講起「陸叔」陸應康，又不得不提其好拍檔「日本仔」。其實「日本仔」的名字叫做田自義，他被稱為「日本仔」的原因就僅僅是因為外貌似日本人而得名，有趣的是，不少電影片尾的演員名單，也是直接用上「日本仔」而非他的本名田自義。兩位前輩的經歷也十分類似，「陸叔」曾經任職過警察，而「日本仔」則在當時擔任輔警。「日本仔」也因其搞笑、經常撞板的形象而為人所熟悉。

有睇過《精裝追女仔》嘅朋友一定會認得「日本仔」田自義。（網上圖片）

兩人同樣活躍於80、90年代，直到1995年陸應康就移居加拿大並經營快餐店生意。有傳當年康叔與「日本仔」這對孖寶拍住上搞生意，引入輔警出任特約演員，後來兩人均離港後才將股份轉讓其他人。

點擊下圖睇「陸叔」陸應康和「日本仔」現時近況：