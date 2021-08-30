少林足球20周年│趙薇演阿梅遭鬧爆　吳孟達角色原定由金馬影帝演

由周星馳自編自導自演的《少林足球》在2001年上映時叫好叫座，電影還成功在全球多個國家及地區上映，其中包括德國、意大利、法國及美國等地，全球票房累計約4,300萬美元，而周星馳更憑此片榮獲香港電影金像獎最佳男主角及最佳導演。不經不覺原來今年是《少林足球》上映20周年，如今跟影迷重溫當年的電影趣聞。



《少林足球》由周星馳自編自導自演，他更憑電影成為香港電影金像獎最佳男主角及最佳導演。（《少林足球》劇照）

由周星馳、趙薇、吳孟達、黃一飛及田啟文等主演的《少林足球》，即使至今上映超過20年，相信許多影迷對這作品都記憶猶新，其中包括由趙薇飾演的阿梅。除了她的形象外，當年周星馳在戲中跟她說的一對白「你快點回去火星吧，地球是很危險」，至今粉絲仍然歷歷在目。

有指吳孟達的角色原本由葛優飾演。（《少林足球》劇照）

其實當時趙薇已經為這部戲犧牲了很大，當時有指她需要為角色剃光頭及模仿很大誇張的動作，然而對於剃光頭的要求，她堅決不願意，最終只好讓她戴頭套演出。然而趙薇曾向傳媒表示，當年她演出《少林足球》後，這讓瓊瑤感到失望。據了解，當年曾與瓊瑤合作過《還珠格格》的趙薇表示，恩師瓊瑤在看過《少林足球》後，打電話給趙薇：「誰讓你去扮這麼醜的角色，你直接毀掉了我創造的一切，你知道嗎？」

《少林足球》不經不覺已經上映20周年。（《少林足球》劇照）

除此之外，其實有指當年《少林足球》是雙女主角，但最後剪輯成單女主角。當時18歲的李卉，成為周星馳自立門戶後第一個簽約的「星女郎」，合約一簽就8年。然而有指周星馳原本想力捧她，其角色原要在戲中飾演周星馳的情人，但傳出她演技不濟，甚至在片場時遭到周星馳痛罵，最終戲份全刪。之後她接演過電視劇，可惜星途平平，並在2014年黯然淡出演藝圈，而李卉曾在微博以「過氣星女郎」自嘲。

18歲的李卉本來是《少林足球》其中一位女主角。（《少林足球》劇照）

而《少林足球》也是周星馳與吳孟達最後一次合作演出的電影，可是曾有傳媒報道，原本吳孟達飾演的教練角色，有傳是由葛優飾演。有指周星馳曾3次致電給他，然而在看過劇本後，最後葛優拒絕了周星馳。而他曾半開玩笑形式回答過記者的提問：「有這麼一回事，《少林足球》他就找過我演吳孟達演的那個教練，我一看劇本沒答應，那個角色演起來很誇張啊！也不是我不會演，他找我演，幹嘛不讓我演他那個角色？要是那個我就演了。」