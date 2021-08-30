姜濤肥仔《特務肥姜2.0》爆肌男搶鏡　張文傑來頭猛獲古天樂力捧

MIRROR成員姜濤和ERROR成員肥仔（梁業）於上周推出新歌《特務肥姜2.0》，再續2018年《全民造星》其中《特務肥姜》表演的緣份，當年表演一出，已大受觀眾歡迎，肥仔和姜濤令人有意想不到的火花，姜濤更拜肥仔為師。今次新歌的MV，加入了武打元素，當中有演員兼動作指導張文傑演出反派角色，跟「肥姜」對打，拳拳到肉，而張文傑一身騷肌look相當搶眼，男人味爆燈，不少「姜糖」都讚吸睛！



張文傑在《特務肥姜2.0》中的武打場面勁搶眼。（IG@germancheung）

張文傑日前亦有在IG分享拍《特務肥姜2.0》的感受和公開幕後花絮照，他寫道︰「長達26小時不眠不休既拍攝，真係唔簡單。拍開槍，拍武打，又要俾我打，仲要跳唱，都冇跌watt。依兩條仔我真心佩服。」又大讚MV製作團隊。網民留言大讚張文傑︰「MV有你生色不少」、「超型！」連靚仔的姜濤和舞藝高強的肥仔都被他威脅到！

張文傑既是演員，亦是動作指導，身形當然fit，「睇得又打得」！（IG@germancheung）

現年35歲的張文傑早在2001年就拍電影兼任副動作指導，現為古天樂的天下一藝人管理有限公司旗下藝人，近年較為人知的角色是在去年的ViuTV劇傑《地產仔》飾演「鄧少」，在近期上映中的電影《怒火》中，也見到他的身影。

點擊下圖看張文傑在MV中的演出和其他型仔相︰

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