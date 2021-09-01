金剛小嫻熱戀1年揭「下一個人生大計」：很幸福，在一起很開心

40歲台灣男星金剛（李信樵）與小嫻（黃瑜嫻）談戀愛後大方放閃，愛情得意健康卻亮起紅燈，肛門竟長出膿包，緊急開刀治療，沒想到近期複診又長出「肉芽」；此外，金剛、小嫻也曝光下一步計畫，直言現在很幸福。



金剛今年發現肛門長了一顆約3公分的腫瘤，準備動肛門廔管的手術，後來檢查才發現非腫瘤，而是一顆膿包，所幸術後並無大礙，沒想到肛門又長出新東西。

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金剛透露，原本傷口已經好得差不多了，但上次複診時發現傷口還長出瘜肉，後來透過電燒處理，現在就等傷口癒合；不過，最讓他感動的是，小嫻從不喊累照顧他，甚至每日照料他的「菊花」換藥，從來都不喊苦。

金剛感性地說，現在和小嫻在一起後，彼此所有東西都變成透明的，所以小嫻幫他擦藥時，他並不覺得會尷尬，反而很佩服小嫻能夠接受看他的菊花，「每天照料，滿感動的。」

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此外，金剛、小嫻也曝光喜訊，金剛打算在線上賣雞翅，發展自己的副業。小嫻得知後立刻二話不說幫忙，也沒有主動拿薪水，全力支持金剛副業，不保留地愛著對方。至於兩人何時要結婚，兩人則是都認為，現在把日子過好就很幸福，只要在在一起就很開心了，其他不是重點。

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