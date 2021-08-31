NCT Lucas黃旭熙被爆要求粉絲上傳自拍　疑似公然網上選妃

NCT香港成員Lucas黃旭熙桃色風波爆出已一星期，雖然他已就事件道歉並宣布暫停演藝活動反省，但網上爆料依舊不斷。近日再有粉絲爆料Lucas曾要求粉絲上傳自拍照，質疑他公然在網上選妃。



NCT Lucas黃旭熙遭第4位網友爆料 疑同時調情女友及滑水教練

爆料指Lucas要求粉絲上傳自拍照，疑似公然選妃。（Twitter/@kpopgoindoll）

有粉絲上傳一張Lucas於去年5月，於付費交流平台「Bubble」向粉絲傳送的信息截圖，當中可見他講到「大家給我力量吧！Show me your love！在社交平台上傳照片並標籤Lucas，很想你們！！」粉絲大爆Lucas會要求大家上傳自拍照，如果長得漂亮的話會收到Lucas本人的私訊，質疑他在網上進行選妃卻仍被公司包庇不退團。

Lucas上傳信後已暫停演藝活動。（微博圖片）

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按圖睇Lucas被三女連爆食軟飯的證據：

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