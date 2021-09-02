頌樂3個月減7kg練出川字肌　拍完寫真3日後體重極速反彈變西瓜肚

韓國女團MAMAMOO成員頌樂早前為拍攝寫真展開魔鬼訓練，3個月內減去7公斤，還瘦出川字肌，不過整個計劃結束後，她恢復飲食，高熱量食物照吃，包括五花肉、漢堡、披薩、炸物等食物。



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頌樂表示，當時為了拍攝展開訓練，除了高強度的運動外，更對食物過度隱忍，所以拍攝結束後為了犒賞自己，就開始不限制的吃，結果花了3個月減去的7公斤，在短短3天內就都吃回來了。而被問到腹肌還在嗎？頌樂則自嘲「變成西瓜了」。

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