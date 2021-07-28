減肥｜MAMAMOO頌樂韓式減肥餐　營養師認可：倒三角飲食不用戒飯

【減肥／減肥餐單／韓國／MAMAMOO／頌樂】韓國菜中常見的「生菜包肉」也能成為減肥主食？韓國人氣女子組合MAMAMOO成員頌樂（Solar）經常在個人YouTube頻道上分享自己運動及減肥心得，早前她大方公開自己一日三餐的減肥餐單，減肥人士避而遠之的「生菜包肉」竟然成為她的主食，連營養師亦認可？快來參考一下頌樂的減肥食譜吧！



MAMAMOO成員頌樂（Solar）身材出名纖細又超Fit！（solarkeem@IG）

韓國人氣女團MAMAMOO成員頌樂出名身材管理嚴格，減肥時嚴格控制飲食，並積極做負重訓練、有氧運動，還有跳鋼管舞等，堅持做運動及健康飲食的頌樂，練出明顯腹肌和緊實身材線條，幾乎零贅肉，練就出凹凸有致的身材羨煞旁人！

▼▼▼【MAMAMOO成員頌樂身材線條引熱議 展現健康性感美】▼▼▼

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MAMAMOO成員頌樂減肥餐單 營養師：進食適量澱粉瘦得更健康



誰說減肥就一定要戒肉戒飯？MAMAMOO成員頌樂拍攝影片公開自己一日三餐，減肥期間選擇「生菜包肉」作為主食，她分享若每日吃雞胸肉的話很容易吃厭，有時會用牛里脊代替，再搭配低熱量的雜豆飯，讓控制飲食的過程不再痛苦。MAMAMOO成員頌樂的減肥食物看上去十分美味，讓人垂涎欲滴。減肥中的大家若想變換新減肥餐單，不妨參考頌樂減肥時的「一日食譜」！

註冊營養師楊蒨珩Stephanie認可頌樂減肥餐單少鹽少糖比較健康，又指頌樂的減肥餐單以「高蛋白質」為主，再配合低碳水化合物，不是零澱粉質，因此她提醒頌樂的餐單必須配合高強度運動，才能將攝取的能量轉化成肌肉再燒脂。

營養師Stephanie還指出現今流行的「生酮飲食」，即「完全不進食碳水化物的減肥方法」未必最好，她表示可參考頌樂減肥餐單，指該一日碳水化合物的進食量為「倒三角形」：早餐攝取最多碳水化合物，午餐選擇南瓜為主食，晚餐則進食最少碳水化合物，適量攝取碳水化合物對於減肥更理想。

MAMAMOO成員頌樂以「生菜包肉」為減肥餐單。（solarsido@YouTube）

▼▼▼【MAMAMOO頌樂（Solar）一日減肥餐單：「生菜包肉」成為減肥主食？ 營養師建議高蛋白質減肥一定要搭配運動】▼▼▼

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頌樂分享自己曾經捱餓減肥，十分不健康，如今已改用健康飲食的方法來控制體重，同時堅持做運動。（solarkeem@IG）

韓國人氣YouTuber梁秀彬以拍搞笑影片及「吃播」聞名，其個人IG帳號坐擁超過90萬粉絲，而YouTube頻道更有超過270多萬粉絲訂閱。梁秀彬過去體重達131公斤（約288磅）因肥胖身形而成為個人特色，但是身體同時亦出現問題，為了健康她開始積極減肥，更成功減去幾個碼，究竟是如何做到的呢？

韓國人氣YouTuber梁秀彬身材肥碩以拍攝搞笑影片出名。（soobin1119@IG）

▼▼▼【同場加映】韓國YouTuber梁秀彬2招減肥方法公開 高蛋白低碳水 每日堅持只食兩餐？▼▼▼

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斷食或生酮飲食都有機會增加便秘機率，不少女星也有便秘困擾，余香凝20多年來受便秘困擾，她指最長試過一星期無法排便，後來她每日起床養成兩個習慣，余香凝成功解決便秘問題，可以日日順暢如廁。

▼▼▼【同場加映】余香凝2招解決廿年便秘問題； 《東張西望》女主持林希靈有什麼方法解決便秘？ 被指有減肥功效的「ABC果汁」可紓解便秘還可減小腹？▼▼▼