MAMAMOO頌樂大騷腹肌登男士雜誌封面　盤點深藏不露KPOP女偶像

韓國女偶像普遍身形都比較纖瘦，但近年韓國大眾似乎相比起紙片人更喜歡擁有健康身形的女星，因此開始有不少女偶像都放棄追求一味地瘦，反而密密去健身打造健康體態，宣揚健康性感的魅力。女團MAMAMOO成員頌樂（Solar）出道以來都對自己的身材非常嚴格，不但積極做負重訓練、有氧運動和跳鋼管舞等，更透露靠食生菜包肉作為主食，成功練出明顯腹肌和結實身材，日前更登上男士健身雜誌封面，大獲粉絲好評。
除了頌樂之外，亦有不少當紅女偶像如APINK成員鄭恩地、《驅魔麵館》金世正等都熱愛健身，擁有不少女士夢寐以求的腹肌、背肌和結實大腿，點擊下圖觀看有哪些擁有健康身材的女偶像：
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