煮戰｜菲菲真實身分竟是Ricky高徒　曾到甄子丹杜琪峰等家中下廚

由西廚張錦祥（Ricky）和中廚黃亞保（保哥）領軍12位廚壇精英的真人騷《煮戰》播出後收視和口碑都不俗，原來12位參賽者中更暗藏Ricky的真徒弟──菲菲（凌瓏菲）。

大家覺得菲菲表現成點？（Facebook照片/@Cc。當家作煮）

菲菲在比賽中險勝！（影片截圖）

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菲菲本非廚師出身，入行前曾做過記者，亦做過電台DJ，不過最終佢選擇踏上烹飪之路，更有緣成為Ricky張錦祥嘅徒弟，她接受《娛樂新聞台》訪問時，講道：「喺嗰段時間我感情上遭遇到唔好嘅事，同我嘅前度。嗰陣去咗Ricky師傅度食飯，嗰餐飯本身係食得好唔開心，對方不斷出去傾電話，漠視你，但一路食一路食，心情就平伏咗啲，師傅煮嘅嘢食好好食，亦都感動到我，令我轉移咗。食到甜品，師傅就行出嚟傾計，我就問佢可唔可以收我做徒弟，對面嗰個就好驚訝，但師傅望吓我就話可以呀，OK呀！我話講真㗎喎，佢話我都係講真㗎，之後我就話我星期三就過嚟搵你啦。」

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師徒關係。（Facebook照片/@Cc。當家作煮）

而菲菲和先生經營的餐廳亦深受圈中名人和富豪的歡迎，當中她更曾去到甄子丹、吳君如、李克勤、陳豪和杜琪峰的家中下廚等：「我好記得杜Sir同我講過『食物係要賦予生命畀佢』。」可惜，因疫情的關係餐廳已經結業。

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