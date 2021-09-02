披荊斬棘的哥哥 |梁漢文介紹吃兔仔　謝天華冇興趣林曉峰表情搶鏡

內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》自開播以來大受歡迎，節目除了播放哥哥們的PK戰之外，還不時播放他們私下相處的生活片段。然而在最新一集中，播放哥哥們用餐的畫面，而身為香港人的梁漢文眼見內地歌手GAI（周延）﹑布瑞吉在吃「兔子肉」卻顯得非常驚訝，堅拒他們的邀請勢死不吃。

今集播出哥哥們私下一面。（影片截圖）

梁漢文好驚訝GAI﹑布瑞吉吃兔子頭。（影片截圖）

在餐桌用餐的時候，梁漢文眼見桌上擺放一道菜，卻顯得非常好奇：「那個是甚麼？」，而同場在旁的GAI就為他解答：「兔頭」，當下的梁漢文聽完之後似乎顯得驚訝，一臉顯得疑惑不斷重複講：「兔子？兔子頭？」似乎難以相信。而GAI則好淡定叫他嘗試一下表明很好吃，而此時走來的歌手布瑞吉亦加以介紹：「你沒吃過這種東西？在香港沒有這道菜。但兔子的肉你吃過吧！」而梁漢文仍然顯得驚訝表示：「沒有，沒有想過要吃兔子。」此時GAI仍然不放棄還繼續打算遊說梁漢文：「兔子很好吃，真的，我們那邊都吃兔子。」而他們不停邀請梁漢文嘗試進食，而他亦不斷拒絕。

而當團員謝天華一行人走進飯堂時，梁漢文亦作介紹他們嘗試吃「兔子頭」，而謝天華表示沒有吃過，隨即急急腳走在另一旁，而林曉峰一臉顯得驚嚇似的，似乎都對兔子頭不感興趣。

梁漢文始終不敢嘗試吃兔子頭。（影片截圖）

布瑞吉吃得津津有味。（影片截圖）

其實，「兔子頭」這一道菜在四川是一道隨處可見的美食，據內地「看鑑」官方頻道表示，四川人每年要吃將近三億多隻兔子，平均每秒就吃掉9隻兔子，佔據了全國市場近7成之多，而在當地人的研究之下亦做出了多款不同兔子炮製的方法，有炒兔肉﹑麻辣兔頭等，現時在知名賺購物網站亦有多款不同款式的兔子類菜式，價格18元人民幣到90元人民幣不等。

四川人每年要吃將近三億多隻兔子。（影片截圖）

有不同製法的兔子。（網上截圖）