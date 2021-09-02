官方連番狙擊「娘炮文化」　內地節目籲「謹慎對待」咬唇頂胯行為

近日內地娛樂圈人心惶惶，吳亦凡、趙薇前後遭封殺後，近日官媒《光明日報》發表文章表示要遏制娛樂圈的「娘炮形象」，以糾正青少年的審美取向。雖然《光明日報》沒有指名道姓「娘炮藝人」，但卻用了鹿晗﹑蔡徐坤的照片，批評「娘炮形象」，惹來粉絲強烈不滿。

而另一官媒、中共湖北省委旗下的《極目新聞》又報道指蔡徐坤將舊歌及純音樂放入新專輯，涉嫌違反《消費者權益保護法》，惹來粉絲湧入《極目新聞》的留言板謾罵。



蔡徐坤近日連番被官媒狙擊。（微博@蔡徐坤工作室）

而未知是否有內地電視台要迎合國家政策，近日湖南衛視播出的男團競選節目《披荊斬棘的哥哥》中，節目組列出了一個「舞台提示清單」，提醒藝人要「謹慎對待」以下行為，包括擠眉弄眼、咬唇、貼地跳舞、頂胯和眨單眼。

《披荊斬棘的哥哥》節目組列出了「舞台提示清單」，提醒藝人要「謹慎對待」以下行為，包括擠眉弄眼、咬唇、貼地跳舞、頂胯和眨單眼。（節目截圖）

實際上，上述行為經常出現於去年東方衛視播出的同類節目《追光吧！哥哥》中，網民形容為非常「油膩」，而「油膩」又經常與「娘炮」這個形容詞並排，用以形容不符合主流男性氣質的外表舉止。

雖然清單最後搞笑寫道「如哥哥在表演過程中沒有控制住自己，那我們也沒辦法。」惟現正處於當局整頓娛樂圈之時，不少人都猜測節目組是否因應國家政策而對藝人作出溫馨提示。

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