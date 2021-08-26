智能愛人 | 易宇航拍完《好聲好戲》升級：而家拍劇拍多好多日

無綫（TVB）劇集《智能愛人》播出最新一集。李佳芯（Ali，飾演智能人阿寶）代替盧宛茵（飾演余鳳釵），同外國小鮮肉易宇航（飾演Albert）、以及馮盈盈（飾演多姐）和陸永（飾演古家廉）進行四人約會。



易宇航（Julian Gaertner）近年於TVB的演出機會增加。去年他於《降魔的2.0》飾演「大話魔」比利，以郭展明（黃子恆飾）的幻影誘騙張佩玲（林凱恩飾）殺人來增強自己的魔力，不少觀眾都大讚金髮碧眼的易宇航演繹得非常傳神。另外，今年他在聲演節目《好聲好戲》中聲演《流氓大亨》萬梓良的角色，廣東話和演技都見有下功夫，廣獲觀眾好評。

易宇航聲演《流氓大亨》萬梓良經典一幕廣獲好評：

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他接受《香港01》訪問時坦言，自《好聲好戲》後，的確多了不少人留意他，「街上面都多咗人搵我傾偈。同埋工作上嘅人都會搵多咗我傾偈。」他坦言，雖然以往比較多劇拍，但均是係小角色，自《好聲好戲》的表演後，他接多了戲份較多的大角色，「而家拍劇，導演會提早嚟同我講個角色，同埋拍多好多日。以前角色少啲戲份，拍得兩日。」

即便如此，他表示仍有導演認為他廣東話不夠標準，但他不以為然，「最緊要戲做得好睇。」他又透露今年已接了3至4部劇，去年拍攝的《唐人街》未知何時出街。他又與邵氏簽了5年合約，現在還剩下兩年多，現在除了拍劇外，更自行寫了劇本，未來方向是開拍自己的電影。

智能愛人| 監製陳翹英讚李佳芯超班：好難有香港演員做到呢個水平

睇睇Ali演技點超班法：

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