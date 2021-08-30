智能愛人劇評｜李佳芯遭入侵漸黑化　爭仔或贏馮盈盈成最大贏家？

無綫（TVB）劇集《智能愛人》16-20集劇評。



劇集第19集尾聲，終於進入主線劇情，部分AI智能人遭病毒入侵，意圖破壞機械人三原則，令它們不再優先保護人類，看來最後10集會逐漸收回首集伏筆，解釋究竟背後組織如何及點解要破壞機械人三原則。這也是李佳芯（Ali，飾演智能人阿寶）和馮盈盈（飾演多姐）的爭仔線結束後的最大追看點之一。

病毒攻擊AI智能人，破壞機械人三原則：

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先讚後彈。其實智能人遭病毒破壞攻擊人類的伏筆頗吸引，究竟不再對人類俯首聽命的Ali及泰臣（飾演智能人Rocky）會黑化成點，也充滿想象空間。然而部分支線節奏略嫌拖沓。例如易宇航（飾演智能人Albert）與Ali約會，僅是想帶出Joe Junior（飾演Robert）和盧宛茵（飾演余鳳釵）的感情線，再帶出易宇航都被病毒入侵。其實這段戲一節就已經可以完，拖到兩集有點無謂。

又例如麥美恩（飾演古家儀）在幫助飽受欺凌的學生，鋪排太長，而且笑點又未夠飽滿，都會有少少悶。如果加快節奏，劇集25集內完，或者追看性會更高。

易宇航同麥美恩的故事線都略顯拖沓：

此外，劇情又講到Ali讓愛，馮盈盈和陸永好不容易有情人終成眷屬，兩人展開同居生活。但短短兩集後，陸永又覺得同馮盈盈唔夾，好似想分手，都令觀眾頗感突然。畢竟爭仔都是睇頭之一，陸永突然興起唔夾念頭又沒甚麼鋪排，如果減少易宇航和麥美恩戲份，陸永和馮盈盈的感情戲增加，相信主線劇情會更突出、集中和清晰，支線劇情都會更吸引。

陸永想同馮盈盈分手？

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