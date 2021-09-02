TVB《智能愛人》被指抄ViuTV《理想國》　監製陳翹英：係特登嘅

以AI為題材的無綫（TVB）電視劇《智能愛人》（簡稱《智》）第22集中，有一段情節講述媽媽強迫兒子做練習，結果兒子抵受不住壓力跳樓自盡。丈夫為安撫傷心的太太，訂購了一個與兒子一模一樣的人工智能機械人取代兒子。近日有報道指，《智》這段情節與兩年前ViuTV電視劇《理想國》單元《苟延殘喘》如出一轍，兩劇中的「兒子」均由小演員徐嘉謙飾演，而兩劇的監製編審均是陳翹英，似乎有「自己抄自己」嫌疑。

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陳翹英接受《香港01》訪問，他承認故意將《理想國》這個橋段照搬到《智能愛人》中，目的是為了向知名導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）致敬。他解釋指：「呢個機械人嘅故仔係參考史匹堡第一套講AI嘅電影《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence），亦係故意搵返同一個演員，可以話係向史匹堡致敬。由《理想國》搬過嚟都係特登嘅，係為咗令兩套戲都有同一個生命，令故事活着。所以唔可以話『我抄我』，我都係站在巨人嘅肩膀上。不過呢段情節都只係30幾集入面小小嘅一條線。」

他又稱讚小演員徐嘉謙演技出色，「佢演技出眾，有機會都想再搵佢合作。」

陳翹英。（葉志明攝）

史提芬史匹堡的《人工智能》（2001）講述科技公司製作了首個會愛人的機械人David，送給員工Henry及其妻子Monica，以代替他們因絕症而進行人工冬眠的兒子Martin，Monica將David當作親生兒子般疼愛。惟Martin其後甦醒，導致David失寵，並遭棄置於森林中。最後外星人製造了一個再生人母親Monica給David，滿足了他的心願。

史提芬史匹堡的《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）海報。（電影海報）

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