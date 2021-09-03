李荷妮李相侖爆笑回歸小銀幕　南宮珉《黑色太陽》花150億打造

韓劇迷有福了！繼Viu Original古裝大作《紅天機》後，年度百億鉅製《黑色太陽》、懸疑劇集《High Class》等，即將在9月6日起陸續登陸「黃Viu煲劇平台」！今日為你搶先公開追劇指南，好讓觀眾們較定鬧鐘，安座家中緊貼最新韓劇進度。



上流懸疑：《High Class》（9月6日首播）

近年韓劇流行懸疑狗血題材，從年前的《天空城堡》到《The Penthouse》系列，每部作品皆叫好叫座！全新「上流懸疑韓劇」《High Class》以濟州島超豪華國際學校為背景，講述生活在韓國最頂層0.1%的女性們各懷鬼胎，以及他們完美生活背後隱藏著的偽善與謊言。

「青龍獎影后」曹汝貞繼《出軌的話就死定了》後再度挑戰懸疑韓劇，並在《High Class》飾演殺害丈夫的嫌疑犯宋汝蔚，為了守護孩子而到訪他們就讀的貴族學校，卻被權力核心南智善（金志秀飾）步步進逼，繼而走上輿論的風尖浪口，鍾情女性心理戰的觀眾萬勿錯過！

+ 4

雙李聯手：《One the Woman》（9月17日首播）

《One the Woman》講述助長歪風的女檢察官趙妍珠意外失去記憶，期後和長相相似的財閥媳婦姜美娜相遇後，從此改變不良人生，並且橫衝直撞地尋找記憶的搞笑故事。

暌違兩年半，「票房保證」李荷妮以《One the Woman》正式回歸小螢幕，並於劇中分飾「不良女」和「富媳婦」，與李相侖上演財閥情緣。近年李荷妮數度主演喜劇，憑藉獨有的喜感令觀眾留下深刻印象；李相侖也透過綜藝節目拋棄「偶包」，展現二次元一面，因此更令人期待兩位實力派演員的搞笑演出。

百億鉅作：《黑色太陽》（9月17日首播）

由南宮珉、朴河宣、金芝恩、金炳基、李璟榮等主演的諜戰動作大片《黑色太陽》，講述一年前失蹤的國情院最強現場要員韓志赫（南宮珉飾），為了尋找讓自己墮入深淵的內部背叛者，又回歸到組織後所展開的故事。

由MBC電視台與wavve斥資150億韓圜合力打造、《黑色太陽》極具電影感的預告片早已令觀眾引頸期盼！男主角南宮珉為了應付連場打戲，早於去年年末積極操肌，近日更被粉絲笑稱是靚版馬東石！想一睹他的爆肌成果，請於9月17日移玉步到「黃Viu」收看《黑色太陽》。

+ 3

青澀愛情：《達利和薯仔湯》（9月22日首播）

浪漫愛情韓劇《達利和薯仔湯》講述目不識丁的暴發戶陳武學（金旻載飾）想從名門之後金達里（朴珪瑛飾）手中搶奪美術館而陷入愛河的故事。

2016年透過電視劇正式出道、朴珪瑛近日終於以《惡魔法官》刑警尹秀賢一角大獲好評，更被視為影視界的明日之星！《達利和薯仔湯》是她的首部擔正作品，劇中一頭微捲短髮更引發網民熱烈討論，大讚她輪廓分明、氣質過人！