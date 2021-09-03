鍾嘉欣幫5歲愛女Kelly扮成公主慶祝生日　素顏影合照似足餅印

鍾嘉欣（Linda）於2016年與老公Jeremy結婚後育有一子一女，湊夠一個「好」字，一家四口現時定居加拿大享受天倫之樂。不經不覺她的大女梁愛晨（Kelly）已經5歲大，鍾嘉欣為她開了個以《冰雪奇緣》為主題的生日party慶祝生日，不但讓愛女穿上公主裙，就連生日蛋糕、甜品、禮物、牆上裝飾等等全部都是Elsa，非常夢幻。



在加拿大長大的鍾嘉欣於2015年與醫生男友結婚後，便回到溫哥華定居享受天倫之樂。（IG/ @chungkayanlinda）

鍾嘉欣發文道：「今年你五歲了，媽媽會永遠愛你。你真的太可愛了，皮膚聞起來很好聞，你的小手是亦是最好握的手，我們家有你真是太幸運了！」她又鼓勵女兒要做自己想做的事，自己定必會成為她最強的後盾：「我愛你，我最愛的女孩，永遠愛你！」

鍾嘉欣的大女梁愛晨（Kelly）已經5歲大。（IG/ @chungkayanlinda）

鍾嘉欣為女兒Kelly開了個以《冰雪奇緣》為主題的生日party慶祝生日！（IG/ @chungkayanlinda）

生日蛋糕、甜品、禮物、牆上裝飾等等全部都是Elsa，非常夢幻。（IG/ @chungkayanlinda）

她又公開與愛女Kelly的合照，只見兩人笑起來的樣子一樣很甜美，一看就知道是兩母女，不少網民都大讚Kelly長大後一定會像媽媽一樣漂亮，而鍾嘉欣素顏上陣亦一樣美麗，獲不少人讚保養得好好。

鍾嘉欣和女兒笑起來的樣子一樣很甜美，不少網民見到嘉欣素顏上陣。大讚她保養得好好。（IG/ @chungkayanlinda）

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