歷年KPOP百大歌曲出爐　BoA《No.1》奪冠、BTS五首歌入圍成大贏家

韓國最大串流音樂平台MelOn Music早前公開「KPOP名曲TOP100」榜單，根據象徵性、流行性、作品性及表演性四個範疇，由35名音樂界專家在90年代起至今推出的1120首歌曲中，經過三輪的評選挑選出最佳100首KPOP歌曲，結果冠軍由BoA於19年前推出的《No.1》奪得，而有最多入選歌曲的則為BTS防彈少年團，一共有五首歌曲上榜。



BoA出道21年來推出不少經典歌曲。（IG/@boakwon）

2002年推出的《No.1》是BoA於16歲時推出的跳舞歌曲，她憑着出色的舞蹈加上完美的現場演唱實力，令該歌曲在韓國和日本均大受歡迎，亦是成功將KPOP由韓國帶到海外市場的重要一步，即使已經過了19年，該歌曲仍然是不少人心目中最有代表性的KPOP歌曲之一，因此亦成功脫穎而出被評選為最佳的KPOP名曲。而第二名及第三名則分別是EXO的《Growl》及PSY的《江南Style》。

《No.1》是BoA於16歲時推出的跳舞歌曲，成為榜單上的冠軍。（Melon）

BTS防彈少年團一共有五首歌曲上榜，包括第4名的《Dynamite》、第25名的《血、汗、淚》、第32名的《春日》、第70名的《DNA》，以及第74名的《Boy With Luv》；其次為一共有四首歌曲入選百大歌曲的SHINee，包括第11名的《Sherlock (Clue + Note)》、第53名的《View》、第87名的《Ring Ding Dong》，以及第97名的《Replay》，而SHINee成員泰民的SOLO歌曲《MOVE》則排在第x名。少女時代、IU、f(x)及徐太志和孩子們則各有三首歌曲上榜，並列第三。

BTS防彈少年團一共有五首歌曲上榜，成為大贏家。（FB/@bangtan.official）

SHINee一共有四首歌曲入選百大歌曲。包括《Sherlock》、《View》、《Ring Ding Dong》及《Replay》。（SMTOWN）

2017年被評定為推出最多名曲的年份，一共有9首歌曲上榜，包括Red Velvet的《Red Flavor》、宣美的《Gashina》、BTS防彈少年團的《春日》及《DNA》、泰民的《MOVE》、WANNA ONE的《Energetic》、WINNER的《REALLY REALLY》、IU的《夜信》（Through the Night），以及NCT 127的《Cherry Bomb》，其次為2009年，一共有7首歌曲上榜，包括少女時代的《Gee》、Brown Eyed Girls的《Abracadabra》、Super Junior的《SORRY, SORRY》、KARA的《Mr.》、2PM的《Heartbeat》、2NE1的《Fire》，以及SHINee的《Ring Ding Dong》。

被譽為KPOP全盛時期的2009年，一共有7首歌曲上榜，全部都是「二代團」的代表歌曲。（Melon）

2017年被評定為推出最多名曲的年份，一共有9首歌曲上榜。（Melon）

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