小S徐熙娣「國手」風波消失1個月後首發聲：想過退出不主持節目了

不久前才因力挺東京奧運中華隊選手意外引發軒然大波的小S徐熙娣，在沉寂近1個月後，日前被發現在Podcast節目《老娘的老娘》悄悄獻聲復出，更鬆口坦承：「一度想過退出不主持節目了。
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小S在9月1日的《老娘的老娘》節目裡與S媽大聊懷孕趣事，回首過往因不小心在《康熙來了》走漏懷孕消息，正好被導播室裡的媒體記者聽到，由於彼此家庭都頗為忌諱懷孕未滿3個月不能說的習俗，於是緊急拜託製作人王偉忠請記者別讓新聞曝光，無奈消息最後仍攤在陽光下，讓小S相當不滿。
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小S氣憤表示，當時還向老公抱怨，「我是他們的主持人，他們既然也不保護我，還讓記者把這件事講出來」，哭喊宣洩：「不想主持了」，只是過了幾天突然發現，「好像也沒怎樣」，就這樣挺了過來。
另外，小S也爆出，因為比姊姊大S早懷孕，S媽似乎有點意見，直呼「妳是怕我事業一落千丈是不是？還是怕我這顆搖錢樹會倒掉？」S媽笑笑秒回：「想不到妳一『啵』變成金雞蛋，哈哈哈…。」
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