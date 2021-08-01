珉娥前男友遭網民怒批殺人犯　自揭曾收2X張噴血自殺照　終患抑鬱

韓國女團AOA前成員權珉娥日前輕生，經過急救後搶回性命。她因當了小三，導致引發大批網友攻擊，在惡毒評論下再度想不開。她的前男友劉男今天發文公開兩人交往過程，承認自己「出自好奇」才與珉娥交往，但後來飽受各種壓力，如今他也罹患了抑鬱症必須服藥。



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劉男坦言，自己起初抱持著好奇心才與藝人交往，結果在交往的時候「不知道為什麼會被權小姐搧耳光」，而珉娥除了有幫他買餐點、送他幾件普通衣服外，曾在酒醉後送他自己的名牌手鍊，「除此之外，我沒有收過任何有價物品。」

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他被正宮女友踢爆劈腿後，珉娥幫他修改第一篇聲明文後上傳IG，內容是說明早就跟女友分手。此時劉男的帳號追蹤人數暴增，珉娥安慰他可以好好利用，但之後劉男又發表第二篇聲明，珉娥開始動怒，尖銳地質問他「你不覺得對不起我嗎」。

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後來劉男劈腿的事實被揭穿，他跟珉娥的矛盾也越來越深，珉娥將他視為加害者，讓劉男無所適從，在不停的精神折磨下，最終也罹患抑鬱症。他原本與珉娥斷聯，但珉娥輕生後，珉娥媽媽傳了20幾張手術照、噴血照給他，嚇得劉男更不知道如何是好。

如今他正為自己當初不成熟的行為付出代價，已經做好準備要一輩子背負「劈腿男」的標籤。網友不停留言批評他是「殺人犯」，他只能承諾以後不會再和珉娥有任何瓜葛，希望用道歉換得風波落幕。

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